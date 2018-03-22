Замминистра об отношении Венгрии к Украине: все это имперское мышление

КИЕВ,22 мар — РИА Новости Украина. Венгрия по отношению к Украине руководствуется мышлением разделенной Австро-Венгерской империи, заявила в эфире телеканала "Прямой" заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНИАН.

"Это не только (парламентские) выборы (должны состояться в апреле — Ред.), это не только Украина, это их отношения с Европейским Союзом. Это также вопросы миграционной политики. Даже в ООН, они сейчас стали в позицию, которая совершенно отличается от позиции всего Европейского Союза по вопросам разработки рамочного документа по вопросам миграции. Украина в этом случае вообще не была ни к чему. Но так они сейчас себя позиционируют. И с этим ничего не сделаешь. Пока правительство Орбана у власти, мы должны работать с тем, что есть", — подчеркнула Зеркаль.

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"На мой взгляд, ЕС уже имеет головную боль с венграми, но они обычно имеют головную боль и с поляками, и их это очень смущает, потому что это новые страны, которые должны создавать основополагающие функции правовых государств, а все происходит совсем не так, как оно планировалось", — добавила замминистра.

При этом дипломат отметила, что одной из причин позиции Венгрии в отношении Украины являются Трианонские соглашения, которые касались дальнейшего разделения Автров-Венгерской империи, и которые были заключены в июле 1920 года. Скоро наступит 100 лет со времени заключения этих соглашений.

"Это все же имперское мышление… А как они были поделены на условиях настоящего договора, и сколько осталось на территории от Венгрии, и где остались венгры…", — заявила Зеркаль, добавив,что Венгрия также имеет претензии к Румынии и Словакии.

"И в Словакии еще хуже. Они настаивают на том, что там им также нужно автономию и обучение только на венгерском языке", — сказала представитель МИД Украины.

Кроме того, она считает, что на Закапатье необходимо успешно провести децентрализацию, чтобы произошло объединение общин и они смогли взять на себя функции самоуправления. По убеждению Зеркаль, после децентрализации "венгерская община самостоятельно не сможет просто самостоятельно вести все дела".

Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Вскоре после принятия в Украине нового закона об образовании глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон якобы нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.

Напомним, Кабмин Украины уже внес в Верховную Раду законопроект об изменениях закона об образовании.