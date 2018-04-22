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    Аналитика и комментарии

    Реформирование ЕС. Расхождения между Берлином и Парижем сохраняются

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    Макрон - новый президент Франции (270)

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    Противники "плана Макрона" считают, что они не в интересах Германии, поскольку вынуждают немецких налогоплательщиков оплачивать счета за другие страны.
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Канцлер ФРГ Меркель стремится достичь компромисса с президентом Франции Макроном относительно реформы Евросоюза в ходе его визита в Германию, однако признала наличие разногласий в вопросе укрепления еврозоны. Об этом сообщает Вloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Страны ЕС взбунтовались против плана реформ Макрона

    ФРГ и Франция стремятся найти компромисс в вопросе реформирования Евросоюза и вынести общие предложения на обсуждение на саммите ЕС в июне, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине 19 апреля на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    "Нам необходимы открытая дискуссия, а также, в конечном итоге, способность к компромиссу", пояснила глава германского правительства. К июню планируется ответить на "важные вопросы граждан по возрождению ЕС", приводит слова Макрона в своем микроблоге в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает DW.

    Меркель подчеркивает, что реформа ЕС гораздо более шире, чем реформирование еврозоны. "Реформы, которые должны состояться в Европе, выходят за рамки вопросов экономического и валютного союза", заявила Меркель.

    По ее словам, вопросы совместной системы приютов для беженцев, последовательной внешней политики и совместной инициативы в сфере безопасности имеют не менее важное значение, передает Bloomberg.

    Ранее Меркель и Макрон пообещали представить совместные предложения по пакету реформ ЕС до июня.

    Как напоминает Bloomberg, Макрон заявил, что Франция готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС и призвал к расширению сотрудничества в области безопасности и обороны, а также к новым общеевропейским инициативам, направленным на интеграцию беженцев и мигрантов. Также он выступает за создание должности европейского министра по экономике и финансам.

    Меркель отмечает, что преобразования Европейского стабилизационного механизма в Европейский валютный фонд потребует пересмотра договора, Bloomberg. Это означает, как передаёт Bloomberg, что каждое государство-член должно будет ратифицировать его, объяснила канцлер.

    Компромиссы лидеры двух стран ищут прежде всего в европейской экономической и финансовой политике, передает DW.

    Наряду с этим, несмотря на то, что новое правительство ФРГ и назвала своим приоритетом "прорыв для Европы" и выразило принципиальную готовность делать более высокие взносы в бюджет ЕС, однако у значительной части кабинета в Берлине сохраняется скептическое отношение.

    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Brexit: решение есть, проблемы остаются

    Противники "плана Макрона" считают, что его планы не в интересах Германии, поскольку они вынуждают немецких налогоплательщиков оплачивать счета за другие страны. Подобный «трансферный союз», считают критики французского президента, не согласуется с Основным законом ФРГ, противоречит воле избирателей, а также многих северных стран, входящих в еврозону.

    Так, такие страны как Финляндия и Нидерланды, не поддерживают планы Макрона. Они выступают против более тесного валютного союза и усиления финансовой ответственности за страны юга Европы, выразителем чьих интересов считают президента Франции.

    Наряду с этим, Макрон считает, что имея общий бюджет, страны еврозоны могли бы в случае экономических кризисов принимать необходимые меры и финансировать резервные фонды. Однако, "откуда именно должны поступать деньги, пока неясно", передает немецкий ресурс.

    В этом контексте, "мы отвергаем идею министра финансов ЕС", заявил 17 апреля, после речи Макрона в Европарламенте, глава земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт. По его словам, прежде чем обсуждать предложение о бюджете еврозоны, следует на саммите Евросоюза в июне вначале "договориться о бюджете для всего ЕС в целом" в контексте Brexit.

    Макрон настаивает на недостающей пока общей системе гарантий выплаты вкладов, чтобы защитить деньги европейских вкладчиков, однако и с этим немцы "также не торопятся". В апреле новый министр финансов Германии Олаф Шольц "дал понять, что быстро систему страхования вкладов не создать". По его мнению, вначале все европейские банки должны сократить свои риски и избавиться от "плохих кредитов".

    Кроме того, что новый президент Франции может в некотором роде править относительно более самостоятельно, Меркель теперь вынуждена "постоянно оглядываться на своих партнеров по коалиции". Как передает немецкий ресурс, ей "противостоят однопартийцы из Христианско-демократического союза (ХДС), а также члены Христианско-социального союза (ХСС), входящего в блок христианских партий (ХДС/ХСС)".

    Свою позицию они аргументируют тем, что "те или иные инициативы и шаги Меркель, по их мнению, не соответствуют интересам Германии". К тому же канцлер боится усиления оппозиции, ведь в таких партиях, как "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) сопротивление "трансферному союзу" значительно сильнее.

    Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
    REUTERS Toby Melville
    Британия намерена выкрутить Brexit с пользой для себя

    Более того, реформы Макрона, который он прежде должен провести в своей стране, встречают сопротивление во Франции.

    Так, в Париже на акции против реформ президента Франции Эммануэля Макрона произошли столкновения. Работники больниц, почты, госслужащие и студенты объявили общенациональную забастовку, в столице Франции прошел марш, в котором участвовали несколько тысяч человек, сообщает Международное французское радио.

    В то время как по мнению президента Франции, реформы помогут дать "новый толчок экономике страны", оппоненты реформ "опасаются, что изменения приведут к массовым сокращениям работников бюджетной сферы", передает Радио Свобода.

    Миграционный и долговой кризисы, процесс Brexit и политика Администрации Трампа, идея "разноскоростной" Европы и рост правых, националистических и сепаратистских сил — продолжают усиливать процессы дезинтеграции и переформатирования ЕС, раскалывая блок.

    Как отмечают западные эксперты, экономические структуры в Европе "перекошены", что особенно касается ФРГ. Предлагаемые лидерами ЕС механизмы дисбалансов между членами еврозоны не согласованы.

    В этом контексте план реформирования ЕС и еврозоны, предложенный президентом Франции, который стремится к лидерству в евроблоке, встретил неприятие в Евросоюзе. Министры финансов восьми стран подписали заявление, в котором предостерегают от "далекоидущих предложений" в контексте процесса Brexit.

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    В частности, в марте восемь стран, включая Ирландию, Швецию и Нидерланды, выступили против плана реформирования ЕС и еврозоны, предложенного президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает The Telegraph.

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