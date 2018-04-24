Лишение гражданства "по-новому": кто не согласен – тот не украинец?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине все отчетливее дыхание выборов. До календарных президентских – меньше года, и нынешний глава государства Петр Порошенко это прекрасно чувствует. За минувшие две недели он отметился практически небывалой активность и инициативностью.

И если возможная автокефалия для Украинской православной церкви стала широко обсуждаемой и критикуемой темой, гораздо менее заметно прошла "гражданственная" инициатива Порошенко.

Особо тщательная проверка

По сути, документ может стать настоящей бомбой для украинцев. Президент предлагает Верховной Раде ужесточить правила получения гражданства и разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму.

"Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя", – говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке указывается, что новый закон сузит круг выходцев из Украины, кто может претендовать на получение гражданства. Хочешь паспорт – будь готов к дополнительным условиям. К примеру, власти будут отслеживать, не совершал ли соискатель геноцида, преступлений против человечности или не был ли осужден в Украине за тяжкие преступления.

Это особо тревожный звоночек для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Наверняка многие луганчане и дончане при достижении 18 лет просто побоятся обращаться в украинские органы власти за паспортом с трезубцем на обложке.

Также сообщается, что закон призван "предотвратить получение украинского гражданства выходцами из Украины, которые воевали на стороне радикальных исламистских группировок".

Еще гражданин или уже нет

Особенное внимание в документе уделено Крыму: вводятся "дополнительные основания для потери гражданства Украины". Большинство этих оснований и условий связаны с участием гражданина страны в деятельности иностранного государства: служба в армии, работа в органах власти, участие в выборах.

Помимо этого власти намерены отбирать гражданство, если у человека обнаружат паспорт другого государства при пересечении границы с Украиной.

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На практике у крымчан появится новый повод для тревог: например, если человек числится сотрудником на сайте любого госучреждения полуострова, его могут лишь гражданства.

В поданном Порошенко законопроекты также устанавливаются сроки, в которые получатель гражданства страны должен сдать паспорт иностранного государства. Если он в течение двух лет после приобретения украинского паспорта не предоставил документы, что вышел из гражданства другой страны, он теряет статус гражданина Украины.

Порошенко подал законопроект о гражданстве в Раду как неотложный.

Исторические уроки и риски для страны

Юрист Андрей Портнов, комментируя инициативу президента, призывает его быть последовательным.

"Вы попробуйте, рискните одинаково применить к ним (обладателям двойного гражданства – Ред.) этот закон, массово лишив всех второго гражданства", – отмечает Портнов.

Всех: и тех, кто получил гражанство от России в украинском Крыму и на западе Украины от Венгрии, Румынии и Польши, объясняет юрист.

"Сразу развалите страну еще на 3-4 непризнанных образования. Поэтому, раз уж вы оказались такими тупыми, то лучше помалкивайте и не раздавайте глупых интервью, а то смотреть на вас, идиотов, нет никаких сил", – пишет Портнов в Facebook.

А пользователь Alfi Praha в связи с инициативами Порошенко нашел историческую аналогию: "очень уж анонсированный Порошенко закон, в части о лишении жителей полуострова гражданства, напоминает принятые в 1945 году декреты президента Эдварда Бенеша".

"Граждане Чехословакии немецкой или венгерской национальности, которые ранее получили по распоряжению оккупационных властей немецкое или венгерское гражданство, в день получения такого гражданства утратили право на гражданство Чехословакии", – приводит выдержку из исторического документа пользователь.