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    Аналитика и комментарии

    Лишение гражданства "по-новому": кто не согласен – тот не украинец?

    (обновлено: )26013
    Президент Порошенко хочет получить новый инструмент социального контроля для властей: ужесточить правила получения гражданства и упростить процедуру лишения паспорта.
    Мужчина с украинским флагом на плечах. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В Украине все отчетливее дыхание выборов. До календарных президентских – меньше года, и нынешний глава государства Петр Порошенко это прекрасно чувствует. За минувшие две недели он отметился практически небывалой активность и инициативностью. 

    И если возможная автокефалия для Украинской православной церкви стала широко обсуждаемой и критикуемой темой, гораздо менее заметно прошла "гражданственная" инициатива Порошенко. 

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины
    Тренд дня: "Порошенко, как обычно, обманул всю страну"

    Особо тщательная проверка

    По сути, документ может стать настоящей бомбой для украинцев. Президент предлагает Верховной Раде ужесточить правила получения гражданства и разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму. 

    "Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя", – говорится в тексте законопроекта.

    В пояснительной записке указывается, что новый закон сузит круг выходцев из Украины, кто может претендовать на получение гражданства. Хочешь паспорт – будь готов к дополнительным условиям. К примеру, власти будут отслеживать, не совершал ли соискатель геноцида, преступлений против человечности или не был ли осужден в Украине за тяжкие преступления. 

    Это особо тревожный звоночек для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Наверняка многие луганчане и дончане при достижении 18 лет просто побоятся обращаться в украинские органы власти за паспортом с трезубцем на обложке.  

    Также сообщается, что закон призван "предотвратить получение украинского гражданства выходцами из Украины, которые воевали на стороне радикальных исламистских группировок".

    Еще гражданин или уже нет

    Особенное внимание в документе уделено Крыму: вводятся "дополнительные основания для потери гражданства Украины". Большинство этих оснований и условий связаны с участием гражданина страны в деятельности иностранного государства: служба в армии, работа в органах власти, участие в выборах. 

    Помимо этого власти намерены отбирать гражданство, если у человека обнаружат паспорт другого государства при пересечении границы с Украиной. 

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    На практике у крымчан появится новый повод для тревог: например, если человек числится сотрудником на сайте любого госучреждения полуострова, его могут лишь гражданства

    В поданном Порошенко законопроекты также устанавливаются сроки, в которые получатель гражданства страны должен сдать паспорт иностранного государства. Если он в течение двух лет после приобретения украинского паспорта не предоставил документы, что вышел из гражданства другой страны, он теряет статус гражданина Украины.

    Андрей Портнов
    portnov.com.ua
    Портнов: лишениями гражданства власть развалит страну

    Порошенко подал законопроект о гражданстве в Раду как неотложный.

    Исторические уроки и риски для страны

    Юрист Андрей Портнов, комментируя инициативу президента, призывает его быть последовательным. 

    "Вы попробуйте, рискните одинаково применить к ним (обладателям двойного гражданства – Ред.) этот закон, массово лишив всех второго гражданства", – отмечает Портнов. 

    Всех: и тех, кто получил гражанство от России в украинском Крыму и на западе Украины от Венгрии, Румынии и Польши, объясняет юрист. 

    "Сразу развалите страну еще на 3-4 непризнанных образования. Поэтому, раз уж вы оказались такими тупыми, то лучше помалкивайте и не раздавайте глупых интервью, а то смотреть на вас, идиотов, нет никаких сил", – пишет Портнов в Facebook.

    А пользователь Alfi Praha в связи с инициативами Порошенко нашел историческую аналогию: "очень уж анонсированный Порошенко закон, в части о лишении жителей полуострова гражданства, напоминает принятые в 1945 году декреты президента Эдварда Бенеша".

    "Граждане Чехословакии немецкой или венгерской национальности, которые ранее получили по распоряжению оккупационных властей немецкое или венгерское гражданство, в день получения такого гражданства утратили право на гражданство Чехословакии", – приводит выдержку из исторического документа пользователь.

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