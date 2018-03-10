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    Ирина Луценко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 75
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    Петр Порошенко в ходе пресс-конференции, 14 мая 2017
    У Порошенко назвали повестку президентской пресс-конференции
    14:46 28.02.2018
    308Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Президент Петр Порошенко озвучит свое видение дальнейшего курса на европейскую интеграцию и на Северо-Атлантическое объединение, заявила главы государства президента в парламенте Ирина Луценко.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    У президента уточнили количество миротворцев ООН в Донбассе
    15:11 23.02.2018
    245Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко, в переговорах идет речь о возможном контингенте из 30 тыс. военных, среди которых 5 тыс. может быть полиция, 20 тыс. могут быть "голубые каски".
    Верховная рада
    В Раде намерены закрепить в Конституции курс Украины в НАТО
    13:28 23.02.2018
    104НАТО: надо или не надо?
    По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, чтобы дать дополнительный сигнал международным, европейским партнерам, необходимо обеспечить и застолбить курс евроатлантической и европейской интеграции в одном из разделов Конституции.
    Ирина Луценко
    Луценко: вопрос о смене главы НБУ рассмотрят в конце февраля
    13:12 08.02.2018
    65
    Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, для того чтобы назначить Якова Смолия необходимо проголосовать за отставку Валерии Гонтаревой.
    Петр Порошенко
    Порошенко предложил новую форму отчетности для активистов-антикоррупционеров
    13:10 07.02.2018
    1397
    По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, Порошенко уже договорился с представителями антикоррупционных общественных организаций о компромиссе по вопросу о декларациях.
    Ирина Луценко
    Вы меня узнаете. Жена Луценко оконфузилась в гардеробе
    19:16 22.01.2018
    62320
    Журналист сообщил, что представитель президента Украины в Верховной Раде и жена генерального прокурора Украины Ирина Луценко отказалась брать номерок у гардеробщицы, так как достаточно известна.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: власть любые законы использует для личных целей
    12:53 20.01.2018
    984Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    На Банковой продолжают придумывать для своего электората пояснение великой важности принятого закона по Донбассу, пишет политический аналитик Дмитрий Корнейчук. По его мнению, власть любые ура-патриотические законы использует только для своих целей.
    Народный депутат Ирина Луценко. Архивное фото
    Луценко сообщила, когда Рада рассмотрит проект об Антикоррупционном суде
    20:57 18.01.2018
    335
    Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, что законопроект об Антикоррупционном суде будет включен в повестку дня следующей сессии.
    Ирина Луценко
    Луценко о законе по Донбассу. Президент настаивает на своей стратегии
    12:33 15.01.2018
    609
    Представитель Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, законопроект был предложен Раде как стратегия президента по возобновлению суверенитета, а не отстранению отдельных регионов России.
    Юрий и Ирина Луценко. Архивное фото
    Сын Луценко сделал родителям щедрый подарок
    15:20 05.01.2018
    401
    Изменения внесены в декларации генпрокурора и нардепа 2 января. Указывается, что старший сын Александр подарил родителям подарок в неденежной форме на сумму 170 тысяч гривен.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    У Порошенко не видят угроз замораживания безвиза с ЕС
    04:59 30.12.2017
    293Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, конфликт НАБУ и ГПУ, после которого заговорили об угрозе безвизовому режиму с ЕС, не влияет на международное соглашение.
    Ирина Луценко о том, как заставить нардепов голосовать. Видео
    Ирина Луценко о санкциях против "ленивых" нардепов 
    23:54 29.12.2017
    318
    По словам представителя президента в Раде, "чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания, например, отлучить от голосования, иметь возможность фракции, партии отозвать этих депутатов".
    Обмен военнопленными около Горловки
    Обмен пленными в Донбассе завершен
    16:43 27.12.2017
    793Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    О том, что обмен пленными между Киевом и ДНР/ЛНР завершился, сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. По ее словам, киевской стороне переданы 74 человека.
    Замглавы фракции Блок Петра Порошенко Ирина Луценко
    Представитель Порошенко: закон о реинтеграции Донбасса был существенно изменен
    12:42 18.12.2017
    538Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам Ирины Луценко, предлагаемый законопроект о реинтеграции Донбасса существенно отличается от стратегии, предложенной президентом Украины.
    Юрий Луценко о своей супруге. Видео
    Луценко о жене: не могу запретить ей быть яркой, потому что сам такой 
    04:49 14.12.2017
    846
    Генпрокурор вспомнил, что когда оказался в тюрьме, то его жена вообще не хотела общаться с журналистами и даже не умела этого делать, но ей пришлось.
    Ирина Луценко с наградой
    Соцсети: Ирина Луценко – женщина ІІІ тысячелетия, кто бы мог подумать
    16:43 21.11.2017
    2564
    В Киеве выбрали победительниц премии "Женщина III тысячелетия". Победителем в одной из категорий стала жена генпрокурора Ирина Луценко, вызвав немалый интерес к этому событию не только в СМИ, но и в соцсетях. Что же пишут об этом сами украинцы?
    Ирина и Юрий Луценко
    От Герман до Луценко. Так вот ты какая - "женщина III тысячелетия"
    16:10 21.11.2017
    1126
    Жена генерального прокурора и народный депутат Ирина Луценко пополнила список "Женщин III тысячелетия", куда уже успели войти супруга Петра Порошенко, Надежда Савченко и Анна Герман.
    Женщина III тысячелетия. Лучшие фотожабы на супругу Луценко 
    11:16 21.11.2017
    6195
    Пользователи социальных сетей возмущаются, что награду "Женщина III тысячелетия" получила жена генерального прокурора Юрия Луценко Ирина. Агентство РИА Новости Украина собрало лучшие фотожабы на данную тему.
    Светлана Залищук. Архивное фото
    Нардеп резко отреагировала на внешний вид Ирины Луценко на премии
    20:46 20.11.2017
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    Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук раскритиковала Ирину Луценко за длинную шубу из натурального меха.
    Ирина Луценко с наградой
    Жене Луценко дали пафосное звание. Соцсети взорвались
    15:46 20.11.2017
    3679
    Представитель президента в парламенте Ирина Луценко победила в категории "Рейтинг" за защиту прав и равных возможностей мужчин и женщин, отстаивание справедливости и прав человека во всех сферах жизни.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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    У Порошенко назвали повестку президентской пресс-конференции
    14:46 28.02.2018
    308
    Президент Петр Порошенко озвучит свое видение дальнейшего курса на европейскую интеграцию и на Северо-Атлантическое объединение, заявила главы государства президента в парламенте Ирина Луценко.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    У президента уточнили количество миротворцев ООН в Донбассе
    15:11 23.02.2018
    245
    По словам представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко, в переговорах идет речь о возможном контингенте из 30 тыс. военных, среди которых 5 тыс. может быть полиция, 20 тыс. могут быть "голубые каски".
    Верховная рада
    В Раде намерены закрепить в Конституции курс Украины в НАТО
    13:28 23.02.2018
    104
    По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, чтобы дать дополнительный сигнал международным, европейским партнерам, необходимо обеспечить и застолбить курс евроатлантической и европейской интеграции в одном из разделов Конституции.
    Ирина Луценко
    Луценко: вопрос о смене главы НБУ рассмотрят в конце февраля
    13:12 08.02.2018
    65
    Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, для того чтобы назначить Якова Смолия необходимо проголосовать за отставку Валерии Гонтаревой.
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