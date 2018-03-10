По словам представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко, в переговорах идет речь о возможном контингенте из 30 тыс. военных, среди которых 5 тыс. может быть полиция, 20 тыс. могут быть "голубые каски".
По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, чтобы дать дополнительный сигнал международным, европейским партнерам, необходимо обеспечить и застолбить курс евроатлантической и европейской интеграции в одном из разделов Конституции.
На Банковой продолжают придумывать для своего электората пояснение великой важности принятого закона по Донбассу, пишет политический аналитик Дмитрий Корнейчук. По его мнению, власть любые ура-патриотические законы использует только для своих целей.
Представитель Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, законопроект был предложен Раде как стратегия президента по возобновлению суверенитета, а не отстранению отдельных регионов России.
По словам представителя президента в Раде, "чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания, например, отлучить от голосования, иметь возможность фракции, партии отозвать этих депутатов".
В Киеве выбрали победительниц премии "Женщина III тысячелетия". Победителем в одной из категорий стала жена генпрокурора Ирина Луценко, вызвав немалый интерес к этому событию не только в СМИ, но и в соцсетях. Что же пишут об этом сами украинцы?
Пользователи социальных сетей возмущаются, что награду "Женщина III тысячелетия" получила жена генерального прокурора Юрия Луценко Ирина. Агентство РИА Новости Украина собрало лучшие фотожабы на данную тему.
Представитель президента в парламенте Ирина Луценко победила в категории "Рейтинг" за защиту прав и равных возможностей мужчин и женщин, отстаивание справедливости и прав человека во всех сферах жизни.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко, в переговорах идет речь о возможном контингенте из 30 тыс. военных, среди которых 5 тыс. может быть полиция, 20 тыс. могут быть "голубые каски".
По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, чтобы дать дополнительный сигнал международным, европейским партнерам, необходимо обеспечить и застолбить курс евроатлантической и европейской интеграции в одном из разделов Конституции.
По словам представителя президента в Раде, "чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания, например, отлучить от голосования, иметь возможность фракции, партии отозвать этих депутатов".
Пользователи социальных сетей возмущаются, что награду "Женщина III тысячелетия" получила жена генерального прокурора Юрия Луценко Ирина. Агентство РИА Новости Украина собрало лучшие фотожабы на данную тему.
По словам представителя президента в Раде, "чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания, например, отлучить от голосования, иметь возможность фракции, партии отозвать этих депутатов".
На видео, которое обнародовала депутат от фракции "Батькивщна" Алена Шкрум слышно, как Ирана Луценко кричит, обращаясь к члену БПП Олегу Недаве, чтобы тот выдавил из президиума Верховной Рады "свободовца" Юрия Левченко.
Народный депутат Ирина Луценко назвала своего мужа Юрия Луценко достойным кандидатом на должность генпрокурора. По ее словам, бесспорным доказательством того, что "хорошие сапоги, надо брать", является письмо заместителей генпрокурора президенту.