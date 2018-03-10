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В Киеве выбрали победительниц премии "Женщина III тысячелетия". Победителем в одной из категорий стала жена генпрокурора Ирина Луценко, вызвав немалый интерес к этому событию не только в СМИ, но и в соцсетях. Что же пишут об этом сами украинцы?