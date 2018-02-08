Луценко: вопрос о смене главы НБУ рассмотрят в конце февраля

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко рассчитывает, что парламент рассмотрит вопрос о смене руководства Нацбанка в конце февраля.

В январе президент Украины Петр Порошенко предложил Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на эту должность ее заместителя Якова Смолия. Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламентариям одобрить проект о назначении Смолия на должность главы Нацбанка. Следующая пленарная неделя Рады пройдет с 27 февраля по 2 марта.

По словам Луценко, Смолий перед голосованием в Раде уже ответил на вопросы ряда фракций, а на 26 февраля запланирована его встреча с пропрезидентским "Блоком Петра Порошенко".

"Для того чтобы назначить Якова Смолия необходимо проголосовать за отставку Валерии Гонтаревой. Она согласилась прийти в зал и отчитаться за свою деятельность, но в связи с тем, что она сейчас в международной поездке, нет смысла начинать с назначения, не уволив главу Нацбанка", — сказала Луценко журналистам, обещание которых в четверг транслировал телеканал "112 Украина".

По ее словам, Гонтарева готова прийти в Раду в период с 26 февраля по 2 марта.

Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий. Согласно процедуре, Верховная рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.