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    Луценко: вопрос о смене главы НБУ рассмотрят в конце февраля

    (обновлено: )4601
    Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, для того чтобы назначить Якова Смолия необходимо проголосовать за отставку Валерии Гонтаревой.
    Ирина Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко рассчитывает, что парламент рассмотрит вопрос о смене руководства Нацбанка в конце февраля.

    Яков Смолий
    zn.ua
    Смолий вместо Гонтаревой: чего ждать от НБУ?

    В январе президент Украины Петр Порошенко предложил Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на эту должность ее заместителя Якова Смолия. Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламентариям одобрить проект о назначении Смолия на должность главы Нацбанка. Следующая пленарная неделя Рады пройдет с 27 февраля по 2 марта.

    По словам Луценко, Смолий перед голосованием в Раде уже ответил на вопросы ряда фракций, а на 26 февраля запланирована его встреча с пропрезидентским "Блоком Петра Порошенко".

    "Для того чтобы назначить Якова Смолия необходимо проголосовать за отставку Валерии Гонтаревой. Она согласилась прийти в зал и отчитаться за свою деятельность, но в связи с тем, что она сейчас в международной поездке, нет смысла начинать с назначения, не уволив главу Нацбанка", — сказала Луценко журналистам, обещание которых в четверг транслировал телеканал "112 Украина".

    По ее словам, Гонтарева готова прийти в Раду в период с 26 февраля по 2 марта.

    Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий. Согласно процедуре, Верховная рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.

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