"Договорняк" рулит. Нардепы о назначении главы НБУ и новой ЦИК

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Восьмая сессия Верховной Рады восьмого созыва открылась во вторник, 6 февраля. В понедельник же прошел согласительный совет руководителей фракций, групп и комитетов парламента.

Отметим, седьмую сессию восьмого созыва Верховной Рады глава парламента Андрей Парубий закрыл в середине января. Он отметил, что за эту сессию парламент принял 62 закона и 16 постановлений. После этого депутаты ушли на каникулы. До сегодняшнего дня они должны были работать в комитетах, комиссиях, во фракциях и принимая избирателей.

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Когда у нардепов дойдут руки до критических вопросов Антикоррупционного суда, ЦИК и нового главы НБУ, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал заместитель председателя депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенка" Алексей Гончаренко.

УНИАН Алексей Гончаренко. Архивное фото

Успеет ли парламент на этой неделе добраться до законопроекта об Антикоррупционном суде?

— Я надеюсь, что на этой неделе мы проголосуем поручение профильным комитетам, чтобы они рассмотрели президентский законопроект об Антикоррупционном суде и внесли его уже на рассмотрение в первом чтении.

А без голосования за поручение комитет этого не сделает?

— Если мы сделаем это голосование, то это будет означать, что комитеты по сокращенной процедуре будут рассматривать, и у них ограниченное время на то, чтобы это сделать.

Какими рамками ограничено?

— Они должны будут это сделать в течение двух недель. До следующей сессионной недели мы уже сможем рассматривать его в первом чтении.

Пока комитет не работал с этим документом?

— Я не вхожу в этот комитет, и комитеты работают с теми документами, которые входят в повестку дня сессии. Этот законопроект еще в повестку дня сессии включен не был.

Удастся ли его включить? На прошлой сессии не удалось.

— Я думаю, что удастся. К сожалению, у нас депутатов мало было в январе. Уже пора работать, и уже надо за это проголосовать.

Что касается кадровых вопросов. На этой неделе будет решаться судьба главы НБУ?

— На этой неделе в повестке дня этого вопроса нет. Я так понимаю, что у нас есть голоса за отставку Гонтаревой, к счастью. Но, к сожалению, у нас нет голосов за назначение нового руководителя. Я собираюсь голосовать и за отставку Гонтаревой, и за назначение нового руководителя.

Известно ли вам, кто не будет голосовать? НФ отказывается голосовать?

— Нет, я не могу комментировать, не известно, не могу сказать, кто. Но понимаю, что нет 226 голосов, поэтому этот вопрос на этой неделе в повестку дня не поставлен.

А до какого момента он будет перенесен? На конец февраля?

— Абсолютно верно. На этой неделе пленарной этого вопроса нет. А следующая пленарная неделя начинается в конце февраля. Поэтому именно тогда, он, наверное, и будет рассмотрен.

Что касается ЦИК, в ВР будет ли соответствующее голосование?

— На этой неделе никаких кадровых вопросов в повестке дня сессии нет, в том числе и ЦИК.

Чем будет заниматься ВР на этой неделе?

— Кроме кадровых вопросов, у ВР еще профильная законотворческая деятельность. В принципе, повестка дня полна достаточно важных законопроектов и про бизнес-омбусмена, и вопросы местного самоуправления, и финансовых рынков. То есть чем заниматься — есть. Хотя, конечно же, хочется как можно скорее закрыть те кадровые долги, которых у нас уже накопилось немало.

Вы можете составить своеобразный топ-пять законопроектов, которые ВР на этой неделе может рассматривать?

— Я считаю, что это бизнес-омбудсмен, это законопроекты, касающиеся передачи земли местному самоуправлению. Я бы сказал, что это топ-два для меня, которые мы должны рассмотреть.

На этой неделе будет ли разморожен вопрос с подписанием закон о реинтеграции Донбасса?

— Уверен, что будет. Соответствующее подписание каким образом заморожено? Тем, что были внесены постановления о якобы неправильной процедуре принятия и т. д. Эти постановления должны быть рассмотрены. Я уверен, что они не будут поддержаны. И, соответственно, Парубий сможет подписать законопроект.

Член депутатской фракции политической партии "Объединение "Самопомич" Роман Семенуха подчеркнул, что главная цель этой сессии парламента — выполнить все вещи, которые нардепы не смогли сделать на предыдущей.

samopomich.ua Народный депутат Роман Семенуха. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

На якому порядку денному цього тижня наполягатиме ваша фракція?

— Насправді призначення цієї сесії ВР — це виконати ті речі, які ми не спромоглися виконати на попередній сесії. Насамперед, це зміна виборчих правил, прийняття Виборчого кодексу вже в другому читанні після того, як минулої сесії ми прийняли в першому читанні новий закон, який запускає нові правила. Зокрема, депутати до Верховної Ради будуть обиратися за відкритими партійними списками на пропорційній основі за регіональними округами. Наступне — це безумовно ухвалення закону про Вищий Антикорупційний суд. Саме в тій редакції, яка запровадить незалежну судову інституцію для подолання топ-корупції у державі. На мою точку зору, це ухвалення справжньої пенсійної реформи, зокрема, запровадження другого накопичувального рівня та зміна пенсійного законодавства щодо військових пенсіонерів, оскільки по ним ситуація і досі залишається без змін. Хоча ВР мала б це зробити до першого січня поточного року. Ліквідація податкової міліції, створення служби фінансових розслідувань, запровадження податку на виведений капітал. І, безумовно, те, що Ви вже сказали, це кадрові питання: НБУ, Рахункової палати, ЦВК. І, безумовно, затвердження відставки Валерії Гонтарєвої і призначення нового керівника НБУ.

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Ваша фракція проголосує за Якова Смолія як нового голову НБУ?

— На сьогодні колективного рішення фракції немає. Фракція наразі не розглядала це питання.

Як фракція не розглядала це питання, якщо минулого місяця вже ця кандидатура була офіційно подана до ВР?

— Елементарно. Подання з'явилося щодо Якова Смолія вже після закінчення сесії. Ще жодного сесійного тижня, коли відбуваються пленарні засідання, не було. Тому фракція формально це ще не розглядала.

А не формально?

— Наскільки мені відомо, попередньо на цей пленарний тиждень, який стартує з сьогоднішнього дня погоджувальною радою, цього питання, на жаль, з незрозумілих причин голова Ради депутатам не пропонує.

Назначение нового главы НБУ и нового ЦИК — это вопрос политических "договорняков", считает заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы ВР, член депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко Олег Куприенко.

З яких питань розпочнеться восьма сесія парламенту? І які ініціативи, на Вашу думку, найважливіші?

— Найважливіше питання не тільки цього тижня, а взагалі нашого українського життя — це повернути нашу владу обличчям до народу, а не до власної кишені. Якщо прийняти закон про імпічмент, про питання тимчасових слідчих комісій, усунути чиновників з посад, які зловживають своїм положенням, працюють не на державу, а на свої кишені, Рада так може, але чи хоче. Я так підозрюю, що у вашому запитанні ховається зміст, чи буде ВР голосувати за новий склад ЦВК, чи буде за нового голову НБУ і таке інше.

Вже не буде, як ми з'ясували.

— Цього ніхто не знає достеменно до останнього моменту. Тому що, відповідно до регламенту, питання щодо кадрових призначень вносяться до залу позачергово і без голосування. Тому як тільки політичні "договорняки" відбудуться, і всі будуть задоволені, Парубій внесе в зал і будемо обговорювати, голосувати. А до цього ніхто не може спрогнозувати і сказати, буде це питання чи не буде розглядатися.

За призначення голови НБУ немає 226 голосів. РПЛ буде голосувати за кандидатуру Смолія чи ні?

— Ми це питання на фракції ще не обговорювали. Після обговорення на фракції буде рішення.

Щодо омбудсмена. Раніше ходили чутки, що нібито НФ вимагає призначення Денисової на цю посаду. РПЛ таку кандидатуру готова підтримати?

— Знову ж таки, питання кандидатури Денисової на фракції не обговорювалося. У нас є свої кандидатури, прізвища яких я поки що оголошувати не буду. І якщо НФ когось там висуває, вимагає, вони — члени коаліції, хай йдуть домовляються із БПП чи на Банкову до АП та вирішують своє питання. Ми в цих "договорняках" приймати участі не будемо. Але якщо будуть запропоновані люди, гідні цих посад, ми готові розглянути відповідне рішення.

Коли фракція буде розглядати ці кандидатури?

— Є така приказка: допоки дитина не народилася, пелюшки не купують. Коли буде подання, коли буде прізвище оголошене, тоді будемо обговорювати.

Кандидатура Смолія вже подана до ВР.

— От зберемо фракцію, обговоримо це, і тоді буде результат, у залі по голосуванню побачите. Хоча моя особиста думка, чому Порошенко Смолія подає. Смолій був заступником, керував НБУ тривалий час за відсутності Гонтарєвої, і при Гонтарєвій працював. Чому саме він? Тому що він всі оборудки, які робила Гонтарєва під керівництвом президента чи за його згодою, знає, він за цей час довів свою лояльність до президентської гілки влади. Тому його і висовують. Тобто те, що робилося під час рефінансування банків, там більше 100 мільярдів було вкрадено через механізм рефінансування. Всі про це говоримо, всі про це знаємо, як 110 мільярдів Коломойський вкрав із ПриватБанку, а потім за п'ять копійок продав народу України, а зараз із бюджету ті мільярди повертаються у цей банк. Це відповідальність НБУ. Тому питання, хто буде головою НБУ, дуже серйозне для того, щоб прогнозувати, планувати розвиток економіки, яка залежить від того ж курсу національної валюти, який контролює НБУ. Це дуже складне питання.

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Ви зверталися з відповідними заявами до правоохоронних органів?

— По "ПриватБанку" є кримінальне провадження. І тут уже не треба потрійних звернень. Є кримінальні справи. Біля 50 фірм, афільованих з Коломойським, фігурують у цій справі, у виведенні 150 мільярдів гривень із банку. Достатньо взяти звіт ПриватБанку напередодні його приватизації у державну власність і подивитися баланс.

Тобто, Ви особисто не зверталися до правоохоронних органів?

— Уже не потрібно звертатися, є кримінальне провадження за цими фактами.

К слову, политолог Василий Мокан полагает, что принятие законопроекта об антикорсуде за основу хватит для транша МВФ.

Политический эксперт, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала высказал мнение, что назначение членов ЦИК превратилось в сериал и пренебрежение законом.