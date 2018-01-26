Процентная ставка. НБУ борется с инфляцией удушением экономики

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Нацбанк подлил масла в огонь

Национальный банк Украины внезапно решил поднять учетную ставку рефинансирования на 1,5% — до 16%. За этой скучной новостью кроются весьма печальные новости для финансовой жизни страны. Под учетной ставкой понимается процентная ставка, по которой Центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. НБУ выдает займы коммерческим банкам, а те в свою очередь, на них выдают кредиты своим клиентам — физлицам и предприятиям. Кредиты НБУ сейчас являются основным финансовым источником для банков наряду с депозитам клиентов. Поэтому любое повышение учетной ставки воспринимается банками болезненно. Чем выше ставка, тем дороже кредиты, а также депозиты. Финучреждениям приходится все больше привлекать деньги населения и предприятий, чтобы иметь ресурсную базу для кредитования.

Это уже третье повышение ставки за последние 4 месяца.

Вначале НБУ повысил учетной ставки с 12,5 до 13,5%, затем вновь увеличил данный показатель на 1%: 15 декабря прошлого года ставка была повышена на 14,5%. Всякий раз регулятор пояснял свои действия высокой инфляцией. Мол, рост цен в два раза превышает запланированные показатели, поэтому необходимо поднять учетную ставку, чтобы снизить темпы инфляции. Однако это приводило к еще большему росту цен и курса доллара.

Стоит отметить, что контроль за уровнем инфляции является основной задачей НБУ. В реальности действия регулятора напоминает тушение пожара бензином. В Нацбанке считают, что высокая учетная ставка заставит банкиров отказаться от займов НБУ, которые якобы направляются на покупку доллара. Действительно, повышение учетной ставки до 30% в марте 2015 года на время остановило обвал курса гривны, который тогда достигал 30 грн за доллар. Высокая учетная ставка продержалась более года, и вернулась до уровня 16% лишь в июле 2016 года. Итогом такого искусственного сдерживания курса стал финансовый голод. Банки резко сократили кредитование, кредитные ставки достигали запредельных 40-50%, как в конце 90-х. Из банков стали массово выводить деньги вкладчики, в итоге случился «банкопад», когда рынок потерял за пару лет треть финучреждений. Все это вылилось в высокую инфляцию в 2015-2017 гг.

Близорукость НБУ обернется в копеечку

В реальности действия НБУ приведут не к снижению инфляции, а только к ее росту. С 2014 года Нацбанк регулярно поднимал ставку, однако цены росли семимильными темпами, а гривна обвалилась. Причиной запредельной инфляции в 2017 году являются не монетарные, а экономические причины, точнее глупая политика правительства Гройсмана, которое открыл границы для импорта, обвалил промышленность и резко повысил соцвыплаты, отменив всякое госрегулирование цен. Нацбанк не может влиять на правительство, поэтому вынужден реагировать по своему на вызовы инфляции, бездумно повышая учетную ставку, которая не только не снижает цен, а только их повышает.

Заняв у НБУ под высокий процент, банки вынуждены поднимать кредитные ставки для бизнеса, который в свою очередь, перекладывает свои затраты на потребителей, повышая цены. Страны Евросоюза имеют низкую инфляцию во многом благодаря тому, что предприятия располагают дешевыми кредитными средствами благодаря низкой учетной ставке Европейского центрального банка (ЕЦБ) — 0,05%. У нас с нынешней учетной ставкой не может развиваться ни промышленность, ни торговля, ни сельское хозяйство, зато будет расти импорт со стороны стран, где более дешевые деньги.

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Действия Нацбанка выглядят настолько абсурдно, что их даже осудил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Попытки НБУ удержать инфляцию с помощью очередного повышения учетной ставки может привести к комплексу негативных последствий, среди которых два наиболее значимые:

- торможение экономического роста из-за снижения спроса на кредиты предприятиями реального сектора экономики;

- рост потребительских цен ввиду трансляции затрат на выплату процентов по банковским кредитам в оптовые и розничные цены.

Считаю решение Правления Национального банка Украины о повышении учетной ставки до 16% годовых, таким, что будет преимущественно негативные последствия для экономического роста и ценовой стабильности", — написал Данилишин на своей странице в Facebook.

Еще радикальней в своих оценках был экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Повышение Нацбанком учетной ставки с 14,5 до 16% замедлит развитие украинской экономики и не сдержит инфляционные процессы.

Потому что:

- банки будут вкладываться в депозитные сертификаты и правительственные облигации, которые автоматически станут еще более доходными и останутся такими же безрисковыми. Реальный сектор новых кредитов, как и предыдущие 4 года — не увидит;

- повышение учетной ставки Нацбанк не сдержит инфляцию, так как она вызвана немонетарными причинами: повышением тарифов на газ и электроэнергию; снижением объема производства сельхозпродукции; увеличением экспорта; повышением минимальных зарплат и т.п.

Другими словами, инфляционных целей Нацбанк не достигнет, а экономике в очередной раз навредит", — написал на своей странице в Facebook Скаршевский.