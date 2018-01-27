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    В НБУ назвали дату визита в Украину миссии МВФ

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    Глава совета Нацбанка страны Богдан Данилишин сообщил, что в Украине ожидают приезда миссии МВФ где-то в середине февраля.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать в Украину в середине февраля, сообщил глава совета Нацбанка страны Богдан Данилишин.

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    "Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча президента Украины (Петра Порошенко — Ред.) с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор об этом свидетельствует… Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", — цитирует Данилишина сайт "5 канала".

    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый.

    Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна уже на 80% выполнила свои обязательства перед МВФ и рассчитывает получить очередной транш кредитования до апреля.

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