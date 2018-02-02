НБУ ослабил официальный курс гривны

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на пятницу, 2 февраля, ослабил официальный курс гривны на 3 копейки — до 27,8695 грн за доллар против 27,8435 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.

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Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 34,72 грн против 34,68 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,95 грн, ранее — 4,96 грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу.