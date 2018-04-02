Представитель президента потребовала от Холодницкого отчитаться в Раде

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада должна заслушать отчет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

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"НАБУ и САП, как и НАПК, — все эти органы, как их члены, так и руководители, были избраны на прозрачной основе. Посредством открытых конкурсов. Руководители этих органов получили самую большую поддержку общественности. Поэтому парламент точно также хочет услышать отчет о работе руководителей этих органов", — заявила Луценко на брифинге.

Представитель президента подчеркнула, что было бы правильным заслушать отчет руководства САП в Верховной Раде.

"Чтобы все было прозрачно, нужен отчет", — полагает Луценко.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкогос должности. Тот, в свою очередь, сказал, что намерен защищаться перед комиссиейпрокуроров.