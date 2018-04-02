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    Политика

    Представитель президента потребовала от Холодницкого отчитаться в Раде

    Тема:

    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (29)

    (обновлено: )11210
    НАБУ и САП, как и НАПК, - все эти органы, как их члены, так и руководители, были избраны на прозрачной основе, поэтому парламент точно хочет услышать отчет о работе руководителей этих органов.
    Назар Холодницкий
    УНИАН

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина.  Верховная Рада должна заслушать отчет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Назар Холодницкий/Facebook
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    "НАБУ и САП, как и НАПК, — все эти органы, как их члены, так и руководители, были избраны на прозрачной основе. Посредством открытых конкурсов. Руководители этих органов получили самую большую поддержку общественности. Поэтому парламент точно также хочет услышать отчет о работе руководителей этих органов", — заявила Луценко на брифинге.

    Представитель президента подчеркнула, что было бы правильным заслушать отчет руководства САП в Верховной Раде.

    "Чтобы все было прозрачно, нужен отчет", — полагает Луценко.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкогос должности. Тот, в свою очередь, сказал, что намерен защищаться перед комиссиейпрокуроров.

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