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    Политика

    Комиссия прокуроров не получала жалобу на Холодницкого

    Тема:

    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (27)

    (обновлено: )110
    По данным заместителя главы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виктора Шемчука, по состоянию на конец рабочего дня пятницы в комиссию не поступала эта жалоба на Холодницкого.
    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Назар Холодницкий/Facebook

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) не получала жалобу на заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, сообщил заместитель главы комиссии Виктор Шемчук.

    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Назар Холодницкий/Facebook
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    "По состоянию на конец рабочего дня пятницы (16:45) в комиссию не поступала эта жалоба (на Холодницкого — Ред.)", — сказал он в комментарии LB.ua.

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    При этом Шемчук напомнил, что после поступления все жалобы автоматически распределяются между членами комиссии.

    До принятия решения КДКП не может разглашать даже фамилию прокурора, которого касается жалоба.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкогос должности. Тот, в свою очередь, сказал, что намерен защищаться перед комиссией прокуроров.

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