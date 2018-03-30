Холодницкий резко отреагировал на обвинения ГПУ и НАБУ

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий намерен защищаться перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров и не будет добровольно уходить в отставку со своего поста.

"Есть желание отправить меня в отставку, то будем показывать и доказывать свою позицию. Если есть есть ошибки в нашей деятельности, будем их исправлять. Но насколько эти ошибки могут повлечь за собой отставку, я считаю, пусть решает дисциплинарная комиссия. Главное: я не прячусь, я не боюсь. Это капслоком!", — сказал Холодницкий в комментарии lb.ua.

Холодницкий сообщил, что направленную в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров о совершении им дисциплинарных проступков до сих пор не видел.

"Я готов с ней ознакомиться и ответить на все вопросы комиссии", — добавил глава САП.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что Холодницкий "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.