Портнов: грустная история о борьбе Холодницкого с Луценко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора Генеральный прокурор Украины, о чем он написал на своей странице в Facebook. Так, Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.

До этого Генеральная прокуратура вызвала на допрос в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры на 10.00 30 марта в качестве свидетеля, но он не явился. А на допросе у Холодницкого должны были записать образец его голоса для проведения соответствующей экспертизы.

Холодницкий заявил журналистам, что узнал о вызове на допрос из СМИ. Что он находится на рабочем месте, проводит совещание. С понедельника сам намерен связаться с Генпрокуратурой для содействия в возможных следственных действиях, если такие должны проводиться.от

В то же время, в ГПУ считают, что Холодницкого, как минимум, могут привлечь к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства.

По мнению юриста Андрея Портного, немного комедийно выглядит неявка заместителя Генерального прокурора Холодницкого на допрос в Генеральную прокуратуру, о чем не нашлось другого способа сообщить, как через публичное заявление спикера самой Генеральной прокуратуры.

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"А еще более комедийным выглядит ответ вызванного на допрос заместителя генерального прокурора о том, что о вызове в прокуратуру он узнал не из прокуратуры, а из прессы. Надо же до такой степени развалить государство, чтобы читать такие театральные тезисы. Но смех смехом, а форма установления контроля над антикоррупционными органами выбрана прямая и простая, как двери", – написал Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

Так же, как подчеркнул Андрей Портнов, источники в прокуратуре разрешили по секрету сообщить, что на прошлой неделе главный прокурор не отпустил антикоррупционного в отпуск, а одним из важнейших, записанных в кабинете Холодницкого эпизодов, является его внепроцессульное общение с главой апелляционного суда Киева Головачевым.

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"Прекрасная история о независимом суде, отреформированной прокуратуре и антикоррупционных успехах", – отметил юрист.