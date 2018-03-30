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    Стало известно, когда Холодницкий приедет на допрос в ГПУ

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    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (24)

    (обновлено: )3201
    Отметим, что Холодницкий был приглашен в пятницу на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился.
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что придет на допрос в Департамент по расследованиям особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры на 10:00 утра 3 апреля. Об этом Холодницкий заявил на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

    "Этим департаментом осуществляется расследование, 3 апреля меня вызывают на допрос в этот департамент на 10:00, я пойду на него и дам все показания. Я говорил, я ни от кого не скрываюсь, никуда не собираюсь убегать. Но этим департаментом было, и при поддержке НАБУ, я так понимаю, было установлено прослушивающее средство", — заявил Холодницкий.

    Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Назар Холодницкий был приглашен сегодня на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился.

    Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что Холодницкий "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.

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