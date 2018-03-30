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    Политика

    Холодницкий выразил готовность подать в отставку

    Тема:

    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (24)

    (обновлено: )9210
    По словам Назара Холодницкого, сейчас он ждет, когда жалоба от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с подписями генпрокурора и директора НАБУ поступит на ознакомление.
    Назар Холодницкий
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что не держится за свою должность и "был готов к отставке с первого дня работы".

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Атака" на Холодницкого. Дело шито белыми нитками - Рудяков

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого из-за совершения им дисциплинарных проступков, просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений".

    По словам Холодницкого, сейчас он ждет, когда жалоба от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с подписями генпрокурора и директора НАБУ поступит на ознакомление.

    "Я с ней ознакомлюсь и буду готов публично ответить на все вопросы, изложенные в ней. Я готов к своей отставке с первого дня моей работы. С первого дня в моем сейфе лежит заявление на увольнение. Я никоим образом не держусь за свою должность", — цитирует Холодницкого ТСН.

    САП заработала в 2015 году как самостоятельное структурное подразделение в составе Генпрокуратуры, в ее компетенцию входит ведение дел, связанных с коррупционными правонарушениями. По закону главу САП назначает и увольняет генпрокурор Украины на основании вывода КДКП. Холодницкий был назначен на должность главы САП в декабре 2014 года.

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