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    Луценко потребовал уволить Холодницкого

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    По словам гепрокурора Юрия Луценко, в своем представлении в КДКП он просит рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

    Назар Холодницкий
    Украинское фото
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    "В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ о по добытыми в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров за подписями Генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного бюро сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков", — написал Луценко в Facebook.

    "В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Н. Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора — руководителя САП", — заявил генпрокурор.

    Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник пожаловались на руководителя САП Назара Холодницкого в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

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