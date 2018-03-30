Луценко потребовал уволить Холодницкого

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ о по добытыми в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров за подписями Генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного бюро сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков", — написал Луценко в Facebook.

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Н. Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора — руководителя САП", — заявил генпрокурор.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник пожаловались на руководителя САП Назара Холодницкого в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.