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    "Атака" на Холодницкого. Дело шито белыми нитками - Рудяков

    (обновлено: )12710
    По словам политического эксперта Павла Рудякова, главу Специализированной антикоррупционнной прокуратуры Назара Холодницкого могут арестовать, а спустя какое-то время спустить дело на тормозах.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого могут задержать и арестовать.

    Назар Холодницкий, Виктор Шокин и Петр Порошенко
    Украинское фото
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    "Его могут арестовать", — сообщил источник в правоохранительных органах.

    По его словам, задержание может произойти в ближайшем времени, но сроки не называются. Также источник не сообщает, в рамках какого дела может произойти задержание.

    По словам политического эксперта, директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, в ситуации с Назаром Холодницким все достаточно просто для понимания.

    "Есть система, есть высшие эшелоны власти, и есть угроза для них от институализации антикоррупционнной борьбы. По указке Запада у нас были созданы и функционируют несколько структур этой направленности. Отставка Холодницкого — превентивная мера для того, чтобы упредить резкие негативные последствия от начала работы Антикоррупционного суда. Таким образом власть пытается обезопасить себя, хотя бы на какое-то время", — отметил Рудяков.

    Эксперт не исключает, что атака на главу САП может иметь личные мотивы.

    "Уголовное преследование Холодницкого вполне возможно. У нас силовики не знают, что такое презумпция невиновности — тот или иной человек может быть сразу объявлен виновным. Холодницкого могут арестовать, а спустя какое-то время спустить дело на тормоза. Или же дело, сшитое белыми нитками попросту распадется в суде", — говорит политолог.

    По мнению Рудякова, ситуацию власти значительно усложняет тот факт, что главу САП курируют международные партнеры.

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    "Холодницкий находится под надежным "зонтиком". Из какого-нибудь посольства может позвонить какой-нибудь третий секретарь, щелкнет по носу и все дела сразу закроют. В целом, мне кажется, что ситуация закончится тем же "пшиком", что, скажем, дело о госизмене Виктора Януковича", — резюмировал Рудяков. 

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