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    Аналитика и комментарии

    Луценко против Холодницкого. Кто кого посадит?

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    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (185)

    (обновлено: )28110
    Не успел на телеэкранах отгреметь короткосерийный остросюжетный сериал о "терроризме" летчицы-героини Надежды Савченко, как власть готовит к запуску новую "мыльную оперу".
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Следующем в списке главных предателей национальных интересов, судя по всему, значится глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП — Ред.) Назар Холодницкий.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Атака" на Холодницкого. Дело шито белыми нитками - Рудяков

    Кто больше "спалился"?

    Хотя, первым войну объявил как раз антикоррупционер, который неожиданно "попер" на главу Генеральной прокуратуры Юрия Луценко. Так, по данным САП, генпрокурор Украины приобрел в собственность активы в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами.

    По данным Холодницкого, предположительно это произошло, когда Луценко в 2005-2006 гг. и 2007-2010 гг. занимал должность министра внутренних дел, а также в 2016-2017 гг., во время его работы на посту генерального прокурора.

    "Ответка" от Луценко пришла достаточно быстро. В ГПУ сообщили, что кабинет Холодницкого регулярно прослушивался, а в разговорах чиновника нашлось немало пикантной информации. Не удивительно, что вскоре в сети появился "инсайд" — антикоррупционного прокурора могут задержать и арестовать.

    По словам источника в правохранительных органах, задержание может произойти в ближайшем времени, но сроки не называются.

    Закручивают гайки

    По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, возможную отставку Холодницкого можно рассматривать в контексте общего продолжения борьбы за САП.

    "Это из той же серии как и отставка Егора Соболева с поста главы антикоррупционного комитета ВР, а также попытка избрания нового аудитора НАБУ. Накануне взрывоопасного периода выборов власть пытается наладить контроль над антикоррупционными органами. Кроме того, Холодницкий, поставленный еще при Викторе Шокине — чужой человек для главы ГПУ Юрия Луценко. Холодницкий — сбалансированная фигура между Шокиным и западными партнерами.

    Сегодня он абсолютно не устраивает власть, которая видит на этой должности более лояльную и контролируемую фигуру, близкую к генеральному прокурору. Так что, здесь ничего лишнего только бизнес. Власть пытается избежать и упредить возможные политические и информационные кризисы, которые могут появиться накануне выборов — обвинения, задержания топ-чиновников из окружения Петра Порошенко", - говорит Бортник.

    Назар Холодницкий, Виктор Шокин и Петр Порошенко
    Украинское фото
    Дело Холодницкого. Порошенко боится за свое окружение - Бортник

    По его словам, самому Холодницкому изначально создали условия для того, чтобы он ушел в отставку.

    "Судя по всему, он отказался покидать свой пост под давлением, ГПУ переходит к прямой атаке. Уверен, что на прослушке, которая имеется в распоряжении силовиков имеются намеки на коррупцию или же фразы, которые могли бы дискредитировать самого Холодницкого. Думаю, что отставка главы САП в итоге все-таки произойдет", — резюмировал Бортник.

    Личные мотивы

    Вместе с тем, политический эксперт Павел Рудяков считает, что в ситуации с Назаром Холодницким все достаточно просто для понимания.

    "Есть система, есть высшие эшелоны власти, и есть угроза для них от институализации антикоррупционнной борьбы. По указке Запада у нас были созданы и функционируют несколько структур этой направленности. Отставка Холодницкого — превентивная мера для того, чтобы упредить резкие негативные последствия от начала работы Антикоррупционного суда. Таким образом власть пытается обезопасить себя, хотя бы на какое-то время", - отметил Рудяков.

    Эксперт не исключает, что атака на главу САП может иметь личные мотивы.

    "Уголовное преследование Холодницкого вполне возможно. У нас силовики не знают, что такое презумпция невиновности — тот или иной человек может быть сразу объявлен виновным. Холодницкого могут арестовать, а спустя какое-то время спустить дело на тормоза. Или же дело, сшитое белыми нитками попросту распадется в суде", — говорит политолог.

    Звонок из посольства

    По мнению Рудякова, ситуацию власти значительно усложняет тот факт, что главу САП курируют международные партнеры.

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    "Холодницкий находится под надежным зонтиком. Из какого-нибудь посольства может позвонить какой-нибудь третий секретарь, щелкнет по носу и все дела сразу закроют. В целом, мне кажется, что ситуация закончится тем же «пшиком», что, скажем, дело о госизмене Виктора Януковича", — резюмировал эксперт.

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