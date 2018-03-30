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    Политика

    Луценко и Сытник написали на Холодницкого жалобу

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    По словам спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко, дисциплинарные жалобы на главу Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого с подписями Юрия Луценко и Артема Сытника были направлены в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
    Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий
    Назар Холодницкий/Facebook

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник пожаловались на руководителя САП Назара Холодницкого в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП), сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

    Назар Холодницкий
    Украинское фото
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    Дисциплинарные жалобы на Холодницкого с подписями Луценко и Сытника были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытыми в ходе следствия фактам.

    О сути инкриминируемых Холодницкому дисциплинарных проступков Лысенко не сообщил, вместо этого перечислив все основаниями дисциплинарной ответственности прокурора согласно части 1 статьи 43 закона Украины "О прокуратуре".

    "Прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства на следующих основаниях: — невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; — разглашение охраняемой законом тайны, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; — совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; — грубое нарушение правил прокурорской этики; — вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения", — написал Лысенко.

    Ранее сообщалось, что Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого могут задержать и арестовать.

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