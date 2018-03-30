Луценко и Сытник написали на Холодницкого жалобу

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник пожаловались на руководителя САП Назара Холодницкого в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП), сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Дисциплинарные жалобы на Холодницкого с подписями Луценко и Сытника были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытыми в ходе следствия фактам.

О сути инкриминируемых Холодницкому дисциплинарных проступков Лысенко не сообщил, вместо этого перечислив все основаниями дисциплинарной ответственности прокурора согласно части 1 статьи 43 закона Украины "О прокуратуре".

"Прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства на следующих основаниях: — невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; — разглашение охраняемой законом тайны, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; — совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; — грубое нарушение правил прокурорской этики; — вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения", — написал Лысенко.

Ранее сообщалось, что Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого могут задержать и арестовать.