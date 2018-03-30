Холодницкий "сливал инфу" подозреваемым - НАБУ

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в интервью "Зеркалу недели". Об этом свидетельствуют данные с записей, сделанных жучками в кабинете руководителя САП.

"Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений", — говорит глава НАБУ.

По его словам, предупреждал Холодницкий, прежде всего, подозреваемых прокуроров.

"Есть прокуроры, которые хотят нормально работать, но лица, занимающие административные должности в САП, не дают им этого делать. Прокурор приносит "наверх" проекты подозрений, но вместо рассмотрения получает нагоняй, и дело тормозится", — сообщил Сытник.

Он рассказал также, что на записях речь идет о давлении на суд для принятия незаконных решений. В частности, для того, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у "лица, которое является другом Холодницкого".

Кроме того, сообщает директор НАБУ, зафиксировано подстрекательство Холодницким свидетеля к даче неправдивых показаний.

"Это лишь короткий перечень того, что зафиксировано на этих записях", — отмечает Сытник.

По словам Сытника "не так давно агентство получило по одному из дел абсолютно конкретную информацию, которая подтвердила худшие подозрения НАБУ".

"К примеру, дело о хищениях в одесской мэрии. Когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, выяснилось, что фигуранты очень быстро и организованно разъехались, а отдельные сидели за границей почти два месяца, дистанционно "решая вопросы" с судами", — поведал Сытник.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.