Охрименко: может разделить регионы и области Украины между олигархами?

РИА Новости Украина

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко утверждает, что уже разработана программа и принята стратегия Кабинета министров Украины о дополнительных стимулах развития малого и среднего бизнеса.

"Программа развития малого и среднего бизнеса в Украине заработает в ближайшие годы и позволит создать собственное дело или трудоустроиться не только внутренним переселенцам, но и жителям Восточной Украины. Такие прогнозы озвучила представитель президента в Верховной Раде, супруга генерального прокурора Ирина Луценко. Эта концепция и эта программа развития или восстановления малого и среднего бизнеса заработает в ближайшие год-два, что даст возможность тем гражданам Украины, которые находятся в РФ, переехать сюда и попробовать заниматься бизнесом в Украине. Такое перетекание будет: Западная Украина в Европу как трудовые мигранты, а восточная часть Украины, будет иметь возможность трудоустроиться на украинской территории", — отметила Ирина Луценко.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Ирина Луценко плохо разбирается в экономике, а тем более в экономике Украины, и поэтому дает такие смешные советы. "Наивность представителей нашей власти не имеет границы", — отмечает Охрименко на своей странице в Facebook.

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"Украина занимает первое место в Европе по количеству предпринимателей на десять тысяч населения. По этому показателю Украина в четыре раза обогнала Германию. Около 67% всех украинцев работает в малом и среднем бизнесе. У нас просто-таки зашкаливает количество малых и средних предприятий. При этом во многом малые и средние предприятия в Украине работают по упрощенной системе налогообложения и являются основой "теневой экономики" Украины. Поэтому нет ничего удивительно, что по показателю "теневой экономики" Украина тоже занимает одно из первых мест в Европе", — поясняет Охрименко.

Facebook Александра Охрименко Комментарий Александра Охрименко

Экономический эксперт утверждает, что для роста экономики Украины не нужно развивать ни малый, ни средний бизнес.

"Нужно развивать только крупный бизнес, а точнее нужно ему помогать из украинского крупного бизнеса превращаться в ТНК (транснациональные корпорации — Ред.), которые работают по всему миру. Украинская власть должна не разрывать экономические связи и перекрашивать заборы, а лоббировать интересы украинских олигархов в других странах мира и помогать им интегрировать с другими международными олигархами", — пишет Охрименко.

По его мнению, для этого нужно:

— запретить в течение 10 лет вносить изменения в налоговое законодательство;

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— создать свободные экономические зоны по типа "турецких";

больше сотрудничать с китайским бизнесом и создать ему приоритетные условия в Украине;

— восстановить нормальные торговые отношения с Россией, а потом уже думать о будущем Донбасса и Крыма, это все равно в ближайшие сто лет решить нельзя;

и самое главное

— разделить регионы и области Украины между олигархами, чтобы они могли назначать своих губернаторов и руководителей регионов.

"Вот тогда действительно в Украине зарплата будет выше чем в ЕС, и в Украину будут ехать на заработки жители России и Польши, а не на оборот", — считает Охрименко.