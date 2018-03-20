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    Киев не сможет вести с Москвой переговоры, не признав выборы - Луценко

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (120)

    (обновлено: )42012
    Представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко отметила, что комитет по иностранным делам будет убеждать депутатов в сессионном зале поддержать позицию о непризнании результатов выборов президента России только в Крыму.
    Ирина Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Если парламент Украины признает нелегитимными результаты выборов президента РФ, Киев не сможет полноценно вести переговоры с Москвой, в том числе о возвращении на родину осужденных в России украинцев и размещении миротворцев ООН в Донбассе, считает представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко.

    Заседание Верховной Рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в РФ и скандал с Савченко. Чего ждать от Рады?

    Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно. При этом парламент Украины решил рассмотреть заявление о непризнании Киевом легитимности выборов президента Российской Федерации.

    "Если президент России будет признан нами нелегитимным, мы не сможем с ним разговаривать и договариваться по таким существенным и чувствительным позициям для нас", — сказала Луценко журналистам, общение с которыми транслировал телеканал "112 Украина".

    Луценко отметила, что комитет Рады по иностранным делам будет убеждать депутатов в сессионном зале поддержать позицию о непризнании результатов выборов президента России только в Крыму.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил возобновить переговоры об освобождении осужденных в РФ украинских граждан. Он заявлял, что более 15 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, и других украинских граждан.

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