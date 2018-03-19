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    Порошенко предложил Раде изменить закон о гражданстве - Луценко

    (обновлено: )278
    По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, документ №8156 предусматривает дополнительные основания для предоставления и отказа в предоставлении гражданства Украины.
    Ирина Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8156 о внесении изменений в закон о гражданстве.

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    Об этом на заседании согласительного совета парламента сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

    По словам Луценко, документ предусматривает дополнительные основания для предоставления и отказа в предоставлении гражданства Украины, учитывая территориальное происхождение человека, а также на факт совершения им преступления и осуждения в Украине к лишению свободы, сообщает "Украинская правда".

    Луценко сообщила, что также в законе уточняются полномочия государственных органов, занимающихся вопросами предоставления украинского гражданства, в части проверки оснований для получения гражданства, согласования или оформления.

    На сайте Рады законопроект пока отсутствует.

    Ранее сообщалось, что лидер политической партии "Всеукраинское объединение Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, ее поддержали 24,6% респондентов. Действующий глава государства Петр Порошенко занимает только четвертое в место в президентском рейтинге: за год его поддержка снизилась с 16,9% до 12,5%.

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