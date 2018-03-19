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    У Порошенко заявили, что закон "О валюте" укрепит гривну

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    Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко сообщила, что внесенный главой государства законопроект № 8152" О валюте" будет способствовать становлению свободы движения капиталов и гибкой либерализации на валютном рынке.
    Ирина Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Принятие Верховной Радой президентского законопроекта "О валюте" будет способствовать укреплению гривны.

    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Facebook Андрея Новака
    Гривна обесценивается на глазах - Новак

    Об этом в ходе согласительного совета заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

    "Президентом Украины внесен в парламент разработанный НБУ законопроект № 8152" О валюте", который будет способствовать становлению свободы движения капиталов и гибкой либерализации на валютном рынке. Указанный законопроект, в том числе вместе с законопроектом о международном обмена налоговой информацией и нулевом декларировании, будет способствовать привлечению в нашу страну инвестиций и укреплению национальной валюты", — цитируют Луценко УНН.

    Напомним, президент Петр Порошенко внес в понедельник в Верховную Раду проект закона "О валюте", он определен главой государства как неотложный. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента. Текст проекта и сопроводительные документы в настоящее время отсутствуют.

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