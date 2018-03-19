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    Порошенко внес в Раду неотложный проект закона о валюте

    (обновлено: )44701
    Проект закона "О валюте" определен главой государства как неотложный. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента. Текст проекта и сопроводительные документы отсутствуют.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко внес в понедельник в Верховную Раду проект закона "О валюте", он определен главой государства как неотложный.

    Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

    Текст проекта и сопроводительные документы в настоящее время отсутствуют.

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    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на валютном рынке не ожидается серьезный колебаний курса гривны.

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