Порошенко внес в Раду неотложный проект закона о валюте

Сайт Президента Украины

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко внес в понедельник в Верховную Раду проект закона "О валюте", он определен главой государства как неотложный.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

Текст проекта и сопроводительные документы в настоящее время отсутствуют.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на валютном рынке не ожидается серьезный колебаний курса гривны.