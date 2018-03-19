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    Политика

    "Я здесь просто наблюдаю". На митинге против Порошенко был замечен глава СБУ

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    Председатель Службы безопасности Украины отметил, что конструкции в центре столицы являются коммунальной собственностью, и разбирать их "не нужно".
    Василий Грицак
    hromadske.ua

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак посетил Майдан в Киеве, где участники акции против президента Петра Порошенко разбирали металлические конструкции, сообщает "Громадське ТБ".

    Грицак отметил, что конструкции являются коммунальной собственностью, и разбирать их "не нужно".

    "Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят ", – добавил Грицак.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве

    18 марта участники акции протеста демонтировали на Майдане в Киеве металлические конструкции, установленные 3 февраля для мероприятий к 100-летию Украинской революции.

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