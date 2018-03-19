Корнейчук: у Порошенко стартовал "проект Савченко"

РИА Новости Украина
Народный депутат и Герой Украины Надежда Савченко уже в марте может оказаться в СИЗО. Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в Верховной Раде: якобы она и ее соратники планировала забросать гранатами правительственную ложу и добить из автомата выживших депутатов. После этого Генпрокуратура направила в парламент представление о снятии с Савченко неприкосновенности.
Впрочем, политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что в администрации президента намеренно раскручивают Савченко. По его словам, с помощью лояльного проекта "Савченко-террористки" Банковая не собирается бить по имиджу Тимошенко, хотя именно так всех и пытаются сейчас обмануть.
Аналитик на своей странице в Facebook перечислил три основные задачи "проекта Савченко", курируемого Банковой".
"1) Опять имитировать какую-то оппозиционную активность в стране, как сделали в 2017-м с помощью такого же "ручного" Саакашвили. То есть — постоянно должно быть какое-то шоу с имитацией борьбы против власти. И власть якобы должна бояться этих "оппозиционеров". У "шоу Саакашвили" рейтинги упали — народу дали "шоу Савченко", — пишет Корнейчук.
Главное — чтобы люди не выходили на реальные протесты и поддерживали "борцов с Порошенко", сидя у телевизора, добавляет эксперт.
"2) Раскрутка Савченко, дабы на президентских выборах она могла оттянуть себе какую-то часть бывших голосов Порошенко и "Народного фронта". Умеренных патриотов, которые разочаровались в войне. Но при этом знают, что это "агент Кремля" Порошенко всех предал. А иначе бы точно победили Путина", — отметил аналитик.
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Это те голоса, подчеркивает он, которые могут перейти к Тимошенко, но часть из них еще можно перехватить с помощью технического кандидата Банковой Савченко — "а если Порошенко таки пойдет на выборы, то ему надо не пустить Тимошенко во второй тур, поэтому даже Савченко, оттянувшая пару процентов у Тимошенко в первом туре, уже на вес золота".
"3) Раскрутка Савченко перед парламентскими выборами, где она пойдет в "пятерке" одной из политсил, предназначенных для электората Центра и Юго-Востока", — сообщил Корнейчук.
Насколько успешной будет реализация задумки Банковой с Савченко —посмотрим, ведь тот же "проект Саакашвили" оказался провальным, не выполнив большую часть своих задач, заявил аналитик, "и в первую очередь потому, что украинцы, совершенно логично, не поверили в реальную оппозиционность Саакашвили. А из Савченко актриса еще хуже, подытожил эксперт.
Публикация Дмитрия Корнейчука