Корнейчук: у Порошенко стартовал "проект Савченко"

РИА Новости Украина









Дмитрий Корнейчук считает, что в администрации президента Впрочем, политический аналитиксчитает, что в администрации президента намеренно раскручивают Савченко . По его словам, с помощью лояльного проекта "Савченко-террористки" Банковая не собирается бить по имиджу Тимошенко, хотя именно так всех и пытаются сейчас обмануть.





Аналитик на своей странице в Facebook перечислил три основные задачи "проекта Савченко", курируемого Банковой".





"1) Опять имитировать какую-то оппозиционную активность в стране, как сделали в 2017-м с помощью такого же "ручного" Саакашвили. То есть — постоянно должно быть какое-то шоу с имитацией борьбы против власти. И власть якобы должна бояться этих "оппозиционеров". У "шоу Саакашвили" рейтинги упали — народу дали "шоу Савченко", — пишет Корнейчук.





Главное — чтобы люди не выходили на реальные протесты и поддерживали "борцов с Порошенко", сидя у телевизора, добавляет эксперт.





РИА Новости Украина Быков: арест Савченко невыгоден Порошенко "2) Раскрутка Савченко, дабы на президентских выборах она могла оттянуть себе какую-то часть бывших голосов Порошенко и "Народного фронта". Умеренных патриотов, которые разочаровались в войне. Но при этом знают, что это "агент Кремля" Порошенко всех предал. А иначе бы точно победили Путина", — отметил аналитик.









Это те голоса, подчеркивает он, которые могут перейти к Тимошенко , но часть из них еще можно перехватить с помощью технического кандидата Банковой Савченко — "а если Порошенко таки пойдет на выборы, то ему надо не пустить Тимошенко во второй тур, поэтому даже Савченко, оттянувшая пару процентов у Тимошенко в первом туре, уже на вес золота".





"3) Раскрутка Савченко перед парламентскими выборами, где она пойдет в "пятерке" одной из политсил, предназначенных для электората Центра и Юго-Востока", — сообщил Корнейчук.



