Многие заявления Савченко свидетельствуют против нее же - юрист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Генпрокуратура Украины внесла в Верховную Раду представление о привлечении народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Савченко подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора". Выступая в парламенте, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично готовила террористический акт прямо в сессионном зале Рады.

По словам Луценко, нардеп планировала устроить взрывы в правительственной ложе парламента, минометами обстрелять зал заседаний и затем из автоматов добивать выживших. Эти обвинения Савченко отказалась комментировать журналистам.

Отметим, что Савченко сегодня дважды общалась с представителями СМИ — до и после допроса в СБУ по делу о задержании бывшего переговорщика по освобождению пленных Владимира Рубана. В частности, Савченко заявила, что, по убеждению многих военных, с которыми она общалась, военный переворот является "абсолютно ожидаемым и правильным событием". Как сказала Савченко, "кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду?"

Рассказала нардеп и о том, что в последние дни, будучи в Страсбурге, она давала "показания в юридических судебных инстанциях Европы против коррупции президента Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований".

Подробнее о заявлениях Савченко и расследовании ГПУ, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала правозащитник, адвокат Валентина Теличенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Савченко підкреслила, що ніколи не закликала виходити на "майдани", не закликала до кровопролиття, але при цьому вона каже, що військовий переворот в Україні — це досить очікувана і, ймовірно, правильна подія. Ці слова схожі на явку з повинною, як стверджують деякі нардепи?

— Я інакше, як якесь безумство, ці слова не можу оцінити. У той час, коли наша держава фактично воює з агресором, у жодній здоровій голові — це я кажу вже не як правник, а просто як людина, як громадянин — ідеї про військовий переворот у Києві не будуть забрідати, з'являтися.

Давайте не як лікар, а як адвокат.

— Я не лікар. Я сказала: як людина. Але як правник я можу сказати, взагалі те що сьогодні наговорила Савченко, певною мірою і проти неї свідчить. Але не це, я так розумію, буде прямими доказами тих злочинів, в яких її прокуратура звинувачує. Сьогодні ми тільки знаємо про те, що є подання до ВРУ на Савченко, і знаємо те, що сказав безпосередньо генпрокурор. Але навіть це вже вражає. Я розумію, що ці слова не з'явилися на порожньому місці, це не є вигадка, таким не жартують, це серйозні речі, я розумію, що за цією заявою генпрокурора стоять, напевно, досить серйозні докази того, що було сказано.

Давайте спробуємо з юридичного боку оцінити слова Савченко про військовий переворот. Чи скидається це на заклик до військового перевороту? З юридичного боку юридичну оцінку можете цим словам дати?

— Суд завжди оцінює докази в їх сукупності, і тільки сьогоднішні заяви Савченко ніхто оцінювати не буде. Суд оцінюватиме сьогоднішні заяви у сукупності з іншими доказами. І я не бачу суперечностей сьогоднішніх заяв Савченко тому, що сказав генпрокурор. Вона фактично своїми словами підтвердила, що є, напевно, підстави підозрювати її в організації військового перевороту.

Але те, що вона сама сказала, що військовий переворот був би логічним, чи це підпадає під статтю "заклик до"?

— Це підпадає під статтю "заклик до", на мою думку. Але я хочу сказати, що тут не лише заклик, а ще більше. Луценко сказав про те, що вона особисто вербувала до участі в незаконних діях.

Але генпрокурор має довести свої слова, адже він їх висловив уголос, висловив у парламенті, він не має надавати докази у ВРУ?

— У Раду він надає лише частково докази, лише мінімальну кількість.

Читайте также: Кому нужен Майдан, если есть Савченко? Эксперты подвели итоги недели

Ці слова він має підтверджувати, адже дійсно це звинувачення?

— Це робота прокуратури. Підтвердити свої підозри в судовому провадженні щодо особи, яка є підозрюваною. Звичайно, прокуратура буде доводити і те, що вона вербувала, і те що вона планувала, давала вказівки, це я йду по доповіді генпрокурора, на все це, напевно, є докази. Звичайно, якщо виявиться, що ці підозри бездоказові, і нема мінімальних підстав підозрювати її в цьому, то за свої слова відповідатиме генпрокурор, але я не думаю, що він аж настільки неадекватний, щоб звинувачувати безпідставно в таких серйозних злочинних діях.

Цікаво, щоб він вам тут відповів. Не як юрист юристу, але як генпрокурор юристу.

— Не треба з Луценко робити дурня. Відсутність диплому нічого не означає. Депутати, які голосують за кодекси в парламенті, далеко не мають дипломів юристів. Але вони голосують за кодекси, за Конституцію. У тому числі, Кримінальний і Кримінально-процесуальний.

Савченко сказала, що вона давала свідчення у юридичних судових інстанціях Європи проти корупції Порошенко, проти злочинності нашої влади. Про які свідчення і які юридичні судові інстанції може йтися, про що вона говорить?

— Це нонсенс. Я не сумніваюсь, що немає такої установи в Європі, яка би зараз розслідувала будь що, пов'язане з Порошенко, чи як там сказала Савченко. Ви пригадайте, вона писала пости, що вона в Страсбурзі, у той час як виглядало, що вона насправді не в Страсбурзі, а в Брюсселі чи якомусь іншому місці. Вона плутає назви міжнародних інституцій. Це просто вигадка, я не знаю, хто її навчив це казати. Але те, що вона сказала про свідчення, це не може бути правдою за жодних обставин.

У Страсбурзі судові чи юридичні установи, в яких взагалі можуть давати свідчення…

— Можуть допитувати? Немає таких.

ЄСПЛ?

— Не допитує він нікого, там провадження у письмовій формі або у формі відкритих засідань, які абсолютно публічні, відкриті, і це все одно що на городі бузина, а в Києві дядько.

Як це відбувається? Приїжджає Савченко до Страсбургу і каже: а ось є юридичні інстанції…

— А її не пускають у приміщення суду, бо у неї нема причини туди зайти.

К слову, политический эксперт Андрей Золотарев высказал мнение, что ситуация с обвинениями депутата ВР Надежды Савченко в попытке устроить военный переворот и ее собственные заявления об этом выводят вопрос желаемости многими украинцами такого события в публичную плоскость.