Обвинения в госизмене Савченко усмирят остальных "буйных" — Карасев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко сегодня вернулась в Украину, побывала на допросе или, как она сама говорит на "опросе" в Службе безопасности Украины, а также сделала ряд провокационных заявлений. Кроме того, сегодня депутата исключили из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко внес в парламент представление на привлечение к ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Подробнее о деле против Савченко, зачем оно нужно украинской власти и как будет продвигаться далее, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ваші перші враження від подій останніх днів, які пов’язані з Савченко?

— Багато слів, заяв, інформаційного шуму. До доказів поки що ґрунтовних справа не дійшла. Побачимо ці докази в парламенті, генпрокурор надасть, які там будуть докази. Тому що одна справа говорити в не дуже тверезій компанії напідпитку про наміри, про те, яка влада корумпована, інша справа, якщо будуть серйозні докази, відео-, аудіо-файли, як Савченко і Рубан обговорюють організацію терактів чи військового заколоту. Це вже буде прокуратура кваліфікувати ці всі речі. Прокуратура має все ж таки довести організацію заколоту, тому тут і справа Рубана, можливо, ще деяких фігурантів, тут з’являється і Савченко. Але багато що буде залежати, які це будуть і докази, і як це буде сприйматись парламентом, тому що наші політики за словом іноді не слідкують і давно вже забули таку поговірку, що слово не горобець, випустиш – не спіймаєш. Тому не фільтрують часто свої заяви, наміри, речі і таке інше. Але ще раз говорю: є наміри, є просто якісь розмови, які ми великі, як ми тут можемо все змінити і зламати. Інша справа, коли буде доведено, будуть надані докази щодо організації, а не просто намірів, не просто слів щодо антидержавного військового заколоту або терактів у центрі столиці.

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З огляду на це як би Ви оцінили лінію поведінки Савченко? І те, що вона заявила після "опитування" у СБУ?

— Поки що вона не відкинула ці всі заяви генпрокурора і обвинувачення. Вона на їхні обвинувачення висуває свої звинувачення щодо подій на Майдані, щодо окремих високопосадовців. Тобто, вона, очевидно, буде публічно захищатись, вона не дасть можливості владі звинуватити її в тому, що вона за межами України, що вона ховається в Іспанії, Росії, десь у Брюсселі, тобто, вона приїхала і думаю, що навряд чи завтра можливо зняти з неї депутатську недоторканність.

Це можна зробити через 5 днів.

— Так. Але питання, чи вона залишиться тут і буде захищати себе, чи вона кудись поїде. Поки що вона може як нардеп поїхати куди завгодно. Ніхто не затримає, у неї недоторканність є, а влада буде думати, що робити далі – чи розкручувати цю справу, чи є відповідні докази, чи якось обмежитись політичною дискредитацією Савченко, не засудженням, не розкруткою цієї мережі заколотників, де буде Рубан, Савченко, можливо, хтось із колишніх добробатів і комбатів, які погрожували владі неодноразово, включаючи Семенченка, Парасюка, можливо, Соболєва, тобто так звана напівозброєна опозиція, яка не інтегрована у владу. У нас є парламентська опозиція, позапарламентська опозиція, легальні опозиції, а це така напівозброєна опозиція, яка була озброєним загоном протестів Саакашвілі. Тому, очевидно, влада обмежиться тим, що просто дискредитує Савченко або просто обмежиться тим, що є на сьогодні. Але головне, що це складається у такий пазл, схему. Саакашвілі вичавили, Савченко, потім Рубан, потім, можливо, Семенченко, таку озброєну або напівозброєну протестну вулицю, яка допікала останнім часом владі будь здоров. Я не думаю, що тут хтось буде говорити, що це проти Тимошенко, Тимошенко взагалі нічим не ризикує, тому що вона давно розійшлась із Савченко. А якщо будуть закидати, що вона дала полонянці Кремля місце у списку фракції Верховної Ради, так і президент давав їй звання героя України і висилав особисто літак для того, щоб її забрати. Я не бачу, що це направлено проти Медведчука, тим більше, проти Тимошенко. Скоріше, це проти тих буйних колишніх комбатів і напівозброєних АТОшників, які часто говорили у своїх публічних виступах, що вони цю владу скинуть, що ця влада негідники, що вони зрадили армію Муженка, знаєте, цей риторичний словесний ланцюг, який давно уже публічно звучить в Україні явно не один рік.

На кого розраховано? Як прості українці ставляться до неї?

— Я думаю, це розраховано на те, щоб, по-перше, інших залякати, щоб були тихішими, не несли іноді пургу, пробачте мені за ось такий вислів, тому що багато кого із депутатів просто іноді заносить, і вони несуть пургу. І також зачистити ту напівзобороєну вулицю, яка була не контрольована владою. Тому тут важливо буде, чи дасть генпрокурор докази, що це була не просто "болтовня" під веселий настрій напідпитку, чи це, дійсно, були якісь організовані дії, логістично продумані, з мережею найманців щодо можливих терактів або антидержавного заколоту.

Є вибачення Савченко за звинувачення Парубія. Вона сказала, що готова до перевірки на детекторі брехні. Пояснила, що мала на увазі не голову ВР Парубія, а керівника комітету з нацбезпеки і оборони. Зараз ГПУ нападає, Савченко захищається.

— Я думаю, можливо, буде гучний судовий процес, який відверне увагу від заочного процесу засудження Януковича, захист переходить у наступ. Видовище нам забезпечено, а ось чи буде забезпечений якийсь серйозний вирок і серйозні висновки від цього — це питання. Але видовище точно буде.

К слову, адвокат Валентина Теличенко отметила, что заявления Савченко подпадают под призыв к военному перевороту.

Политолог, директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк высказал мнение, что нет оснований сомневаться в заявлении Луценко о подготовке Савченко теракта.