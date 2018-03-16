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    Есть два варианта, что власти делать с Савченко

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (62)

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    Учитывая высокий уровень негативного отношения украинцев к власти, ситуация с Надеждой Савченко становится для страны опасной. Об этом заявляет политический эксперт Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Генпрокуратура внесла в Верховную Раду представление о привлечении народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Савченко подозревают в попытке организации вооруженного военного переворота. Генпрокурор Юрий Луценко надеется, что парламент рассмотрит это представление 22 марта.

    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сама же Савченко в четверг побывала на допросе в СБУ по делу Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке масштабных терактов в Киеве. После трехчасового общения со следователями Савченко заявила, что в СБУ был не допрос, как значилось в повестке, а опрос. Когда состоится следующая встреча со следователями, депутат не уточнила.

    Удастся ли правоохранителям довести дело против Савченко до завершения и насколько оправданы подозрения, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

    Почему с Надеждой Савченко провели именно опрос?

    — Если коротко, очевидно, в верхах нет понимания, что делать с Савченко. Ситуация — двусмысленная. Мы все прекрасно помним, как в Верховной Раде дефилировали те, кто сегодня выталкивали Савченко из парламента, в футболках Савченко, все-таки герой Украины, фигура медийная, знаковая в своем роде, и в контексте тех обвинений, которые сегодня озвучивал генпрокурор, конечно, нет понимания. Или же надо действовать предельно жестко, демонстрируя, что власть — сильна, но, учитывая уровень поддержки власти, точнее, неподдержки порядка 80%, когда полстраны готовы скинуться на канистру бензина…

    Что это за опрос об уровне неподдержки власти?

    — Уровень негатива по отношению к власти.

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    Кто проводил опрос?

    — По-моему, эти цифры довольно часто последнее время всплывают от самых различных социологических контор.

    Вы думаете, что нет понимания, что делать с Савченко, хотя генпрокурор все четко сказал?

    — Это генпрокурор. Тут надо отдать должное Луценко. Он действует так, как должен действовать генпрокурор.

    Кто тогда не имеет понимания? Генпрокурор к Петру Порошенко ближе, то есть провластная часть парламента должна быть такого же мнения?

    — Я думаю, первое лицо государства. Собственно, с оглядкой, с прицелом на предстоящие в 2019 году выборы президента, Верховной Рады, здесь надо взвешивать.

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    Получается, генпрокурор пошел на такой шаг без согласования с президентом?

    — Окончательно не принято решение. Ясно, что обвинения будут. У нас очень часто озвучивались очень серьезные обвинения, но потом все заканчивалось ничем.

    Чем угрожает Савченко президенту?

    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    — Снимается такое негласное табу, то, о чем говорят на кухне в отношении власти, все равно видят человека, который перешел к практическим действиям. Это очень опасное для страны, для общества явление само по себе, и здесь тот момент, когда либо, как я говорил, действовать предельно жестко, либо поступить гибридно и спустя время спустить все на тормоза, когда дело о госперевороте растворится, останется контрабанда оружием и сидящий в СИЗО Рубан.

    Почему это не было сделано накануне выборов, чтобы получить выгоду?

    — Это, очевидно, вопрос к спецслужбам.

    Каковы перспективы дела Савченко? Она утверждает, что готова пройти полиграф, и завуалировано говорит о военных. Сейчас все идет по какому-то сценарию?

    — Да. Единственное, что могу сказать, я могу говорить о настроениях общества. С военными мы не работаем в силу известных причин, поэтому говорить, насколько там одержимы идеей переворота, я не могу, но это момент, когда власть может найти себе политическую выгоду. Политическая выгода может быть в том, что все-таки если Савченко останется на свободе, она моментально превратится в такого себе спойлера по отношению к Юлии Тимошенко, и будем наблюдать переток радикалов от Михаила Саакашвили в сторону Савченко, превращение в такого технического оппозиционера, учитывая, что много она не наберет, но свой процент, свой кусок электората она откусит.

    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Вы сказали, что Порошенко она не выгодна, но выгодна Тимошенко для того, чтобы отобрать электорат у Саакашвили?

    — Это я говорил сценарий, где власть может извлечь выгоду. В нынешней ситуации, безусловно, власть может попасть на репутационные издержки. Может, собственно, обратить к своей выгоде, как это очень часто случается в политике.

    Какой будет судьба Савченко? Это такой балласт, от которого хотят все избавиться?

    — Я могу сказать, в принципе, голоса на лишение депутатского иммунитета и на арест насобирают.

    Напомним, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире «ГС» заявил, что обвинение Надежды Савченко в госизмене нужно власти для усмирения «буйных» экс-комбатов.

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