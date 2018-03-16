Есть два варианта, что власти делать с Савченко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Генпрокуратура внесла в Верховную Раду представление о привлечении народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Савченко подозревают в попытке организации вооруженного военного переворота. Генпрокурор Юрий Луценко надеется, что парламент рассмотрит это представление 22 марта.

Сама же Савченко в четверг побывала на допросе в СБУ по делу Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке масштабных терактов в Киеве. После трехчасового общения со следователями Савченко заявила, что в СБУ был не допрос, как значилось в повестке, а опрос. Когда состоится следующая встреча со следователями, депутат не уточнила.

Удастся ли правоохранителям довести дело против Савченко до завершения и насколько оправданы подозрения, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

Почему с Надеждой Савченко провели именно опрос?

— Если коротко, очевидно, в верхах нет понимания, что делать с Савченко. Ситуация — двусмысленная. Мы все прекрасно помним, как в Верховной Раде дефилировали те, кто сегодня выталкивали Савченко из парламента, в футболках Савченко, все-таки герой Украины, фигура медийная, знаковая в своем роде, и в контексте тех обвинений, которые сегодня озвучивал генпрокурор, конечно, нет понимания. Или же надо действовать предельно жестко, демонстрируя, что власть — сильна, но, учитывая уровень поддержки власти, точнее, неподдержки порядка 80%, когда полстраны готовы скинуться на канистру бензина…

Что это за опрос об уровне неподдержки власти?

— Уровень негатива по отношению к власти.

Кто проводил опрос?

— По-моему, эти цифры довольно часто последнее время всплывают от самых различных социологических контор.

Вы думаете, что нет понимания, что делать с Савченко, хотя генпрокурор все четко сказал?

— Это генпрокурор. Тут надо отдать должное Луценко. Он действует так, как должен действовать генпрокурор.

Кто тогда не имеет понимания? Генпрокурор к Петру Порошенко ближе, то есть провластная часть парламента должна быть такого же мнения?

— Я думаю, первое лицо государства. Собственно, с оглядкой, с прицелом на предстоящие в 2019 году выборы президента, Верховной Рады, здесь надо взвешивать.

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Получается, генпрокурор пошел на такой шаг без согласования с президентом?

— Окончательно не принято решение. Ясно, что обвинения будут. У нас очень часто озвучивались очень серьезные обвинения, но потом все заканчивалось ничем.

Чем угрожает Савченко президенту?

— Снимается такое негласное табу, то, о чем говорят на кухне в отношении власти, все равно видят человека, который перешел к практическим действиям. Это очень опасное для страны, для общества явление само по себе, и здесь тот момент, когда либо, как я говорил, действовать предельно жестко, либо поступить гибридно и спустя время спустить все на тормоза, когда дело о госперевороте растворится, останется контрабанда оружием и сидящий в СИЗО Рубан.

Почему это не было сделано накануне выборов, чтобы получить выгоду?

— Это, очевидно, вопрос к спецслужбам.

Каковы перспективы дела Савченко? Она утверждает, что готова пройти полиграф, и завуалировано говорит о военных. Сейчас все идет по какому-то сценарию?

— Да. Единственное, что могу сказать, я могу говорить о настроениях общества. С военными мы не работаем в силу известных причин, поэтому говорить, насколько там одержимы идеей переворота, я не могу, но это момент, когда власть может найти себе политическую выгоду. Политическая выгода может быть в том, что все-таки если Савченко останется на свободе, она моментально превратится в такого себе спойлера по отношению к Юлии Тимошенко, и будем наблюдать переток радикалов от Михаила Саакашвили в сторону Савченко, превращение в такого технического оппозиционера, учитывая, что много она не наберет, но свой процент, свой кусок электората она откусит.

Вы сказали, что Порошенко она не выгодна, но выгодна Тимошенко для того, чтобы отобрать электорат у Саакашвили?

— Это я говорил сценарий, где власть может извлечь выгоду. В нынешней ситуации, безусловно, власть может попасть на репутационные издержки. Может, собственно, обратить к своей выгоде, как это очень часто случается в политике.

Какой будет судьба Савченко? Это такой балласт, от которого хотят все избавиться?

— Я могу сказать, в принципе, голоса на лишение депутатского иммунитета и на арест насобирают.

Напомним, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире «ГС» заявил, что обвинение Надежды Савченко в госизмене нужно власти для усмирения «буйных» экс-комбатов.