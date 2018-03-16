Хроника 15 марта: скандальный день Савченко, новый глава НБУ, омбудсмен Денисова

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 15 марта, генпрокурор Юрий Луценко обвинил нардепа Надежду Савченко в подготовке теракта и внес в Раду представление на привлечение к уголовной ответственности депутата, ее задержание и арест. Позже Савченко исключили из комитета по обороне и внесли в раздел "Чистилище" скандально известного сайта "Миротворец". Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Громкое дело Савченко

В четверг, 15 марта, нардеп Надежда Савченко провела брифинг у здания СБУ перед допросом по "делу Рубана", где громогласно обвинила спикера Рады Андрея Парубия и генпрокурора Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана. А вот Рубана Савченко решила взять на поруки. Позже, правда, Надежда извинилась перед спикером ВР — перепутала его с главой парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Сергеем Пашинским.

Савченко исключили из комитета по обороне

Генпрокурор Юрий Луценко на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко лично планировала террористический акт в здании Рады, и попросил разрешения на арест Савченко. Все в тот же четверг парламент исключил скандального нардепа из комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны после обвинений в подготовке теракта. Помимо этого ее фамилию внесли в раздел "Чистилище" скандально известного сайта "Миротворец".

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Рада дала разрешение Генпрокуратуре на задержание и арест Бакулина

Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры лишила неприкосновенности депутата от партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, дав согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест в рамках уголовного дела о хищении государственных средств при закупке бурового оборудования компанией "Черноморнефтегаз". Ранее сообщалось, что Бакулин полтора года находится за пределами Украины по состоянию здоровья и перенес две операции.

Рада уволила Гонтареву и назначила Смолия главой Нацбанка

Накануне парламент уволил Валерию Гонтареву, занимавшую должность главы Нацбанка с 19 июня 2014 года и написавшую заявление об отставке еще 10 мая. Верховная Рада по предложению президента назначила первого зампредседателя регулятора Якова Смолия главой Национального банка Украины. Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

Людмила Денисова стала новым омбудсменом

Верховная Рада избрала в четверг нового уполномоченного по правам человека, им стала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и пенсионеров и экс-глава Минсоцполитики Людмила Денисова. Выборы нового уполномоченного по правам человека состоялись в связи с истечением полномочий действующего омбудсмена Валерии Лутковской.

Всеукраинский бунт аграриев

В четверг в ряде областей страны началась всеукраинская акция аграриев, в ходе которой участники протеста перекрыли трассы, сообщает пресс-служба Общественного союза "Всеукраинская Аграрная Рада". Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить экспортное возмещение НДС для масличных. Если народные избранники не поддержат данную законодательную инициативу, акции протеста будут повторяться и приобретать большие масштабы, обещают аграрии.

В Москве прощались с Олегом Табаковым

В Москве накануне попрощались с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым. Знаменитый актер скончался в понедельник на 83-м году жизни. После госпитализизации медики диагностировали у него сепсис. Позднее состояние Табакова резко ухудшилось.

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Обрушение моста в Майами

Число жертв обрушения моста в четверг в Майами (штат Флорида) составило четыре человека, еще девять пострадали, сообщили в пожарно-спасательной службе. По данным местных СМИ, мост еще не был достроен. Секцию весом 950 тонн установили на опоры тлько 10 марта. Мост стоимостью более 14 миллионов долларов призван был облегчить жизнь студентам Международного университета Флориды, связав его с кампусом. Сейчас они вынуждены добираться до вуза на специальных автобусах.

Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей. В этот же день во многих странах мира отмечается Международный день защиты бельков, или День белька. Он был установлен по инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW. Бельки – детеныши гренландского тюленя – являются объектом охоты уже многие десятилетия, прежде всего, из-за своего прекрасного меха.