Срочная пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко не содержала ничего такого, что оправдывало бы её безотлагательность. По всей видимости, о чём-то важном страна так и не узнала, считает Андрей Золотарёв.
Политики, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году в результате Майдана, даже не пытались сохранить Крым в составе Украины, поскольку выбрали вариант сохранения себя во власти, отметил политолог Андрей Золотарев.
Украину могут поставить перед фактом в вопросе миротворцев - просто спустить ей нужный для реализации план, а в конфликте с соседями властям рано или поздно придется идти на попятную, уверен политолог Андрей Золотарев.
Директор руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что политтехнологи президента ошиблись, когда Петр Порошенко не приехал в суд на допрос по делу о госизмене Виктора Януковича.
Полная антисоциальность и отмороженность политического курса нынешней правящей верхушки Украины может привести к тому, что все, что ассоциируется с нею, что навязывается ею, будет обществом отторгнуто, считает политолог Андрей Золотарев.
Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев высказал свое мнение по поводу последних данных социологических опросов. Уровень недоверия украинцев к власти резко возрос.
По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, спецпредставитель США Курт Волкер на "украинском направлении" провалил все, что мог, а единственный вопрос, который успешно реализован – поставка вооружений.
Требования западных партнеров, выдвигаемые украинским властям в контексте создания Антикоррупционного суда, по факту можно расценивать как вмешательства во внутренние дела государства, считает политолог Андрей Золотарев.
Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал разгоревшийся вокруг телеканала ZIK скандал – из-за интервью Наталья Влащенко с юристом Андреем Портновым.
Принятие многострадального закона по Донбассу создает парадоксальную ситуацию: с одной стороны, РФ признается агрессором, что может стать основанием для новых всевозможных запретов, а с другой — открывает возможности для восстановления торговли с ЛДНР.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украину могут поставить перед фактом в вопросе миротворцев - просто спустить ей нужный для реализации план, а в конфликте с соседями властям рано или поздно придется идти на попятную, уверен политолог Андрей Золотарев.
Срочная пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко не содержала ничего такого, что оправдывало бы её безотлагательность. По всей видимости, о чём-то важном страна так и не узнала, считает Андрей Золотарёв.
Директор руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что политтехнологи президента ошиблись, когда Петр Порошенко не приехал в суд на допрос по делу о госизмене Виктора Януковича.
Политики, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году в результате Майдана, даже не пытались сохранить Крым в составе Украины, поскольку выбрали вариант сохранения себя во власти, отметил политолог Андрей Золотарев.
Директор руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что политтехнологи президента ошиблись, когда Петр Порошенко не приехал в суд на допрос по делу о госизмене Виктора Януковича.
Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев высказал свое мнение по поводу последних данных социологических опросов. Уровень недоверия украинцев к власти резко возрос.
По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, спецпредставитель США Курт Волкер на "украинском направлении" провалил все, что мог, а единственный вопрос, который успешно реализован – поставка вооружений.
Требования западных партнеров, выдвигаемые украинским властям в контексте создания Антикоррупционного суда, по факту можно расценивать как вмешательства во внутренние дела государства, считает политолог Андрей Золотарев.
Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал разгоревшийся вокруг телеканала ZIK скандал – из-за интервью Наталья Влащенко с юристом Андреем Портновым.
Директор руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что политтехнологи президента ошиблись, когда Петр Порошенко не приехал в суд на допрос по делу о госизмене Виктора Януковича.
Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев высказал свое мнение по поводу последних данных социологических опросов. Уровень недоверия украинцев к власти резко возрос.
По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, спецпредставитель США Курт Волкер на "украинском направлении" провалил все, что мог, а единственный вопрос, который успешно реализован – поставка вооружений.
Требования западных партнеров, выдвигаемые украинским властям в контексте создания Антикоррупционного суда, по факту можно расценивать как вмешательства во внутренние дела государства, считает политолог Андрей Золотарев.
Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал разгоревшийся вокруг телеканала ZIK скандал – из-за интервью Наталья Влащенко с юристом Андреем Портновым.
По словам руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, глава МВД Арсен Аваков очень крепко подставил президента Петра Порошенко, "по-хорошему министр внутренних дел вышел за рамки своей компетенции и полез в вопросы внешней политики".
Руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев спрогнозировал, что наступление на церковь, в том числе продвижение "антицерковных" законов в Раде, не прекратится – "это курс, стратегия государства".
Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что НАБУ создано как инструмент внешнего управления — "это инструмент реализации политических интересов нашего заокеанского партнера".
По словам политолога, директора аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, американцы с помощью НАБУ "начали воспитывать нашу партию войны и принуждать ее к примерному политическому поведению".
Политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил, что президент Петр Порошенко в ходе выступления в ПАСЕ показал себя "не только блестящим публичным спикером в стране", а также "чемпионом по цинизму и лицемерию".
По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, конфликт в Кировоградской области - это как "срез перспективы украинского общества: наглядная демонстрация того, что нас ждет впереди".
По словам руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, если социологи будут показывать, что кандидаты от власти набирают недостаточно голосов, можно без согласия Рады ввести военное положение.
По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, президент Петр Порошенко боится радикально правых, "они попробовали крови, они подержали в руках оружие, многие не только подержали, но и оставили про запас по душу президента".
По словам политолога руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, в настоящее время все концентрируется вокруг проблемы политического выживания. В Украине нет какого-либо планирования на 3-5 лет.
По словам политического эксперта Андрея Золотарева, дело Мартыненко - это конвульсии той конфигурации власти, которая была сформирована под кураторством Байдена, "где Порошенко достались силовые структуры, вертикаль власти, а на хозяйство в Кабмин был отправлен Яценюк".
Политический эксперт Андрей Золотарев заявил, что кампания против Шокина, проходившая около полугода, это 2-3 мощные информационные волны, которые по самым скромным подсчетам потянули на 2-3 миллиона долларов.
Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев на пресс-конференции РИА Новости Украина поделился своим мнением относительно того, накажут ли народных депутатов, совравших в своих e-декларациях.
По словам политолога Андрея Золотарева, после получения безвиза ситуация для украинцев может и вовсе ухудшиться: поскольку процедура пропуска граждан Украины включит в себя целый ряд условий, которых не было при наличии визы.
Политолог Андрей Золотарев уверен, что большое количество наличных средств, в частности в иностранной валюте, на руках у граждан - прямое последствие деятельности главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
Директор руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что политтехнологи президента ошиблись, когда Петр Порошенко не приехал в суд на допрос по делу о госизмене Виктора Януковича.