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    Андрей Золотарев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 551
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    Андрей Золотарев поздравляет с 8 Марта
    Андрей Золотарев: "Можно сказать, что в Украине - матриархат" 
    12:53 08.03.2018
    459
    Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарева считает, что "Международный женский день - это праздник женщин, а не домработниц и домохозяек".
    Андрей Золотарев
    По итогам прессухи Порошенко. Золотарев: есть что-то, чего мы не знаем
    19:57 28.02.2018
    3706Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Срочная пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко не содержала ничего такого, что оправдывало бы её безотлагательность. По всей видимости, о чём-то важном страна так и не узнала, считает Андрей Золотарёв.
    Андрей Золотарев
    Эксперт назвал дату, когда решится вопрос досрочных выборов
    16:55 28.02.2018
    1201Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Избирательный кодекс не примут, поскольку власти невыгодно менять правила игры, полагает политический эксперт Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев: Крым в 2014 году обменяли на власть
    09:47 28.02.2018
    1176Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политики, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году в результате Майдана, даже не пытались сохранить Крым в составе Украины, поскольку выбрали вариант сохранения себя во власти, отметил политолог Андрей Золотарев.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Золотарев: Власти стоит готовиться к уходу
    14:57 25.02.2018
    6132Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Украину могут поставить перед фактом в вопросе миротворцев - просто спустить ей нужный для реализации план, а в конфликте с соседями властям рано или поздно придется идти на попятную, уверен политолог Андрей Золотарев.
    Золотарев: узнать правду о событиях Майдана не удастся до смены власти
    Золотарев: узнать правду о событиях Майдана не удастся до смены власти 
    05:19 25.02.2018
    711Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Спустя 4 года после трагических событий на Майдане, общество так и не знает, что произошло на самом деле, заявил руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев о годовщине Майдана
    Годовщина Майдана: Золотарев подытожил работу власти за четыре года 
    15:10 24.02.2018
    834Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил, что Владимир Гройсман и Андрей Парубий уже сплона ощутили на себе "закипающую ненависть" к власти.
    Золотарев: миротворцы в Донбассе станут средством для выполнения Минска
    Золотарев: миротворцы в Донбассе - средство для выполнения "Минска" 
    09:08 24.02.2018
    542
    Директор руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что что миротворческий контингент – это не средство решения проблемы, а инструмент выполнения минских соглашений.
    Допрос Порошенко: политтехнологи допустили ошибку - Золотарев. Видео
    Золотарев о допросе Порошенко: политтехнологи допустили ошибку 
    23:51 23.02.2018
    1638Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Директор руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что политтехнологи президента ошиблись, когда Петр Порошенко не приехал в суд на допрос по делу о госизмене Виктора Януковича.
    Антироссийская акция радикалов в Киеве
    "Правые" легко могут устроить ночь длинных ножей - Золотарев
    12:55 20.02.2018
    2004
    По словам политического эксперта Андрея Золотарева, чем больше власть заигрывает с ура-патриотами, тем больший соблазн у тех начать самим управлять ситуацией в стране.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    От высылки Саакашвили из Украины выиграл только ресторан - эксперт
    23:59 13.02.2018
    332Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что в ситуации с реадмиссией Саакашвили правом прикрыли исключительно политические соображения.
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Три года минским соглашениям: вес, эффект, надежды. Опрос экспертов
    08:54 13.02.2018
    670Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Нельзя сказать, что произошел полный провал. Например, разведение тяжелого вооружения проходило волнообразно, этот пункт нельзя считать выполненным, полагает Михаил Погребинский.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    В Украине нет новых партий, потому что мешают старые - Золотарев
    08:58 04.02.2018
    459Политический кризис: страна в тупике
    Полноценных партий в Украине нет, есть только политотделы олигархических группировок, считает эксперт.
    Андрей Золотарев
    Круты и Холокост. Золотарев: Порошенко преуспел в двуличии, цинизме и лицемерии
    16:42 29.01.2018
    2302
    Полная антисоциальность и отмороженность политического курса нынешней правящей верхушки Украины может привести к тому, что все, что ассоциируется с нею, что навязывается ею, будет обществом отторгнуто, считает политолог Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев комментирует низкий уровень доверия к правящей верхушке Украины
    Золотарев: уровень ненависти украинцев к власти растет 
    17:50 28.01.2018
    2560
    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев высказал свое мнение по поводу последних данных социологических опросов. Уровень недоверия украинцев к власти резко возрос.
    Золотарев: судьба минского процесса остается под вопросом. Видео
    Политолог: Волкер на украинском направлении провалил все, что мог 
    03:55 28.01.2018
    3308Донбасс: новое перемирие
    По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, спецпредставитель США Курт Волкер на "украинском направлении" провалил все, что мог, а единственный вопрос, который успешно реализован – поставка вооружений.
    Ротация членов ЦИК: Украину ждет беспощадная борьба за власть — Золотарев
    Эксперт о ротации членов ЦИК: Украину ждет беспощадная борьба за власть 
    11:43 27.01.2018
    389
    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев напомнил, что нынешних членов ЦИК должны были сменить еще 1 июля 2014 года, но тогда вопрос провалили.
    Андрей Золотарев о требованиях МВФ. Видео
    Золотарев об угрозе суверенитету Украины со стороны МВФ 
    06:15 27.01.2018
    1292Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Требования западных партнеров, выдвигаемые украинским властям в контексте создания Антикоррупционного суда, по факту можно расценивать как вмешательства во внутренние дела государства, считает политолог Андрей Золотарев.
    Золотарев о причинах скандала вокруг телеканала ZIK. Видео
    Золотарев о причинах скандала вокруг ZIK: истерика "партии войны" 
    20:55 26.01.2018
    1619Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал разгоревшийся вокруг телеканала ZIK скандал – из-за интервью Наталья Влащенко с юристом Андреем Портновым.
    Флаги Украины и России
    Закон по Донбассу: теперь Россия - наш "агрессивный" стратегический партнер
    15:16 19.01.2018
    2037Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Принятие многострадального закона по Донбассу создает парадоксальную ситуацию: с одной стороны, РФ признается агрессором, что может стать основанием для новых всевозможных запретов, а с другой — открывает возможности для восстановления торговли с ЛДНР.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Золотарев: Власти стоит готовиться к уходу
    14:57 25.02.2018
    6132
    Украину могут поставить перед фактом в вопросе миротворцев - просто спустить ей нужный для реализации план, а в конфликте с соседями властям рано или поздно придется идти на попятную, уверен политолог Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев
    По итогам прессухи Порошенко. Золотарев: есть что-то, чего мы не знаем
    19:57 28.02.2018
    3706
    Срочная пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко не содержала ничего такого, что оправдывало бы её безотлагательность. По всей видимости, о чём-то важном страна так и не узнала, считает Андрей Золотарёв.
    Антироссийская акция радикалов в Киеве
    "Правые" легко могут устроить ночь длинных ножей - Золотарев
    12:55 20.02.2018
    2004
    По словам политического эксперта Андрея Золотарева, чем больше власть заигрывает с ура-патриотами, тем больший соблазн у тех начать самим управлять ситуацией в стране.
    Допрос Порошенко: политтехнологи допустили ошибку - Золотарев. Видео
    Золотарев о допросе Порошенко: политтехнологи допустили ошибку 
    23:51 23.02.2018
    1638
    Директор руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что политтехнологи президента ошиблись, когда Петр Порошенко не приехал в суд на допрос по делу о госизмене Виктора Януковича.
    Андрей Золотарев
    Эксперт назвал дату, когда решится вопрос досрочных выборов
    16:55 28.02.2018
    1201
    Избирательный кодекс не примут, поскольку власти невыгодно менять правила игры, полагает политический эксперт Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев: Крым в 2014 году обменяли на власть
    09:47 28.02.2018
    1176
    Политики, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году в результате Майдана, даже не пытались сохранить Крым в составе Украины, поскольку выбрали вариант сохранения себя во власти, отметил политолог Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев о годовщине Майдана
    Годовщина Майдана: Золотарев подытожил работу власти за четыре года 
    15:10 24.02.2018
    834
    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил, что Владимир Гройсман и Андрей Парубий уже сплона ощутили на себе "закипающую ненависть" к власти.
    Золотарев: узнать правду о событиях Майдана не удастся до смены власти
    Золотарев: узнать правду о событиях Майдана не удастся до смены власти 
    05:19 25.02.2018
    711
    Спустя 4 года после трагических событий на Майдане, общество так и не знает, что произошло на самом деле, заявил руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Три года минским соглашениям: вес, эффект, надежды. Опрос экспертов
    08:54 13.02.2018
    670
    Нельзя сказать, что произошел полный провал. Например, разведение тяжелого вооружения проходило волнообразно, этот пункт нельзя считать выполненным, полагает Михаил Погребинский.
    Золотарев: миротворцы в Донбассе станут средством для выполнения Минска
    Золотарев: миротворцы в Донбассе - средство для выполнения "Минска" 
    09:08 24.02.2018
    542
    Директор руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что что миротворческий контингент – это не средство решения проблемы, а инструмент выполнения минских соглашений.
    Андрей Золотарев поздравляет с 8 Марта
    Андрей Золотарев: "Можно сказать, что в Украине - матриархат" 
    12:53 08.03.2018
    459
    Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарева считает, что "Международный женский день - это праздник женщин, а не домработниц и домохозяек".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    От высылки Саакашвили из Украины выиграл только ресторан - эксперт
    23:59 13.02.2018
    332
    Политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что в ситуации с реадмиссией Саакашвили правом прикрыли исключительно политические соображения.
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