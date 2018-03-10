"Я много врал вам, начиная с весны 2014", - такое откровенное признание известного украинского военного эксперта Алексея Арестовича стало причиной нового громкого скандала. В том числе и в соцсетях. Что же пишут об этом сами украинцы?
Большинство тех, кто все это время ел свою миску чечевичной похлебки за ложь, не только не раскаиваются, но более того, когда им указываешь на вранье, ведут себя предельно агрессивно, считает политолог Андрей Золотарев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".