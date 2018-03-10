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    Алексей Арестович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Алексей Арестович
    Поднимите всем веки. Соцсети потрясены исповедью Арестовича
    16:55 22.12.2017
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    "Я много врал вам, начиная с весны 2014", - такое откровенное признание известного украинского военного эксперта Алексея Арестовича стало причиной нового громкого скандала. В том числе и в соцсетях. Что же пишут об этом сами украинцы?
    Руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Золотарев: многие, как и Арестович, будут переобуваться на лету
    15:35 22.12.2017
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    Большинство тех, кто все это время ел свою миску чечевичной похлебки за ложь, не только не раскаиваются, но более того, когда им указываешь на вранье, ведут себя предельно агрессивно, считает политолог Андрей Золотарев.
    Алексей Арестович
    Тренд дня: политический треш - прозрение пропагандистов
    14:37 22.12.2017
    2202Политический кризис: страна в тупике
    Политологи и блогеры прокомментировали громкое заявление называвшегося военным экспертом Алексея Арестовича, в котором он признался во лжи с 2014 года.
    Призывник ВСУ
    Явка по повестке не означает, что человека заберут в армию - эксперт
    17:31 20.06.2015
    1405Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    По словам военного эксперта Алексея Арестовича, государство воспринимается людьми как репрессивная машина, поэтому они отвечают саботажем – не ходят в военкоматы сами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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