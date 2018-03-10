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    военкоматы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Олег Стариков
    Эксперт: наиболее невыполняемая функция военкоматов - соцзащита
    23:30 19.03.2017
    1044Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Военный эксперт Олег Стариков в эфире радиостанции ГС заявил, что военкоматы не смогут нормально заниматься вопросами соцзащиты, пока не будет центрального органа, который будет заниматься этим вопросом и нести персональную ответственность.
    Министр обороны Степан Полторак
    Реформирование военкоматов начнется с Одесской области - Полторак
    21:02 03.01.2016
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    Согласно информации министра обороны Украины Степана Полторака, планируется реорганизация военных комиссариатов, в том числе и системы учета мобилизационного ресурса.
    Москаль: кого увижу в балаклаве - сразу в военкомат
    Москаль: кого увижу в балаклаве - сразу в военкомат 
    14:55 17.07.2015
    714Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил: "Здесь врагов нет, враги там - по линии фронта... Кого увидите в балаклаве - сразу в военкомат. Кто ходит в военной форме не будучи военным - таким образом он показывает, что хочет на фронт".
    Призывник ВСУ
    Явка по повестке не означает, что человека заберут в армию - эксперт
    17:31 20.06.2015
    1405Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    По словам военного эксперта Алексея Арестовича, государство воспринимается людьми как репрессивная машина, поэтому они отвечают саботажем – не ходят в военкоматы сами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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