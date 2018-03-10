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    скандалы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 122
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    Появился тизер финального сезона Карточного домика без Спейси. Видео
    Появился тизер финального сезона "Карточного домика" без Спейси 
    11:50 05.03.2018
    67
    В интернете появился тизер шестого, финального сезона популярного телесериала "Карточный домик", снятого без участия актера Кевина Спейси. Ролик выложила компания Netflix.
    Игрок сборной Украины Владислав Ващук. Архивное фото
    Ващук отреагировал на обвинения в долге Гусеву
    11:37 05.03.2018
    730
    По словам бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука, он подает иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
    Ресторан Венгерский дом
    Замминистра и языковой скандал в венгерском ресторане: соцсети очумели
    14:35 12.02.2018
    4054Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В Украине разгорелся очередной языковой скандал в сфере обслуживания: в одном из столичных ресторанов отказались обслуживать на украинском языке замминистра соцполитики Наталью Федорович.
    Депутат от БПП Андрей Немировский
    Город на ушах. Днепр погрузился в скандальный развод нардепа Немировского
    18:06 11.02.2018
    7116Политический кризис: страна в тупике
    Депутат из Днепра от "Блока Петра Порошенко" Андрей Немировский скандально разводится со своей супругой, публикуя в социальных сетях подробности отношений. Этим не брезгует и его жена.
    Samsung. Архивное фото
    Зимняя Олимпиада 2018: Samsung уже оскандалился
    14:16 09.02.2018
    823Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Помимо политизации спорта, организаторы Олимпиады очень далеки от тех реалий, которые происходят в регионе на политической арене и в сфере экономики, считает иранский специалист.
    Фотоаппарат
    Запорожье: фотограф-педофил – выдумка, но виновных нашли и наказали
    10:51 09.02.2018
    556
    Неизвестный мужчина, который фотографировал детей в комнате отдыха, оказался обычным фотографом – родители к нему претензий не имеют и самими фотографиями довольны.
    Дом супругов Турпин из Калифорнии
    Мировые тренды 19 января: "дом ужаса" в США и скандал вокруг Крыма
    15:33 19.01.2018
    459
    Ведущие мировые СМИ обсуждают возможный шатдаун в США, беременность премьер-министра Новой Зеландии, а также скандальное дело американских супругов, издевавшихся над детьми.
    Ведущая Роксана Руно
    Уволившаяся телеведущая заявила, что отказалась делать программу с Медведчуком
    11:26 18.01.2018
    1643
    По словам телеведущей Роксаны Руно, тема "заложников спасли благодаря Медведчуку", а спикер по ней сам Медведчук ей "не подходит, ни ей, ни каналу".
    Елена Дьяченко
    Дьяченко о священнике УПЦ и пропаганде религиозной нетерпимости
    19:19 12.01.2018
    1280Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Силовики видят состав преступления по разжиганию религиозной розни в действиях священника УПЦ, но упорно не замечают его в действиях власти и подконтрольных ей резко ставших КП-православными радикалов, считает политконсультант Елена Дьяченко.
    Священник православной церкви. Архивное фото
    Верю - не верю. Соцсети подключились к церковному скандалу в Запорожье
    14:31 12.01.2018
    1299Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    На священников УПЦ Московского патриархата из Запорожья завели уголовное дело за "избирательный подход" в обрядах. За что же именно прокуратура ополчилась на церковников и как отреагировали на это событие сами украинцы в соцсетях?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Тренд дня: "Мало запретов! Давайте еще веру запретим"
    13:18 09.01.2018
    1747Радикальный экстремизм охватил Украину
    Политические аналитики и блогеры прокомментировали блокирование Киево-Печерской Лавры активистами из националистической организации "С14", а также публичные призывы к насилию со стороны командира ДУК "Правый Сектор".
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Обиженные украинцы. От "Буратины" Зеленского до "комиссаров" Урганта
    09:44 08.01.2018
    3285Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    "Кто в армии служил - тот в цирке не смеется", - фраза из популярного анекдота как нельзя лучше подходит к современным украинским реалиям. Отсутствие чувства юмора регулярно становится поводом для громких скандалов.
    Джона Сноу выставили из бара в Нью-Йорке за пьяный дебош. Видео
    "Джона Сноу" выставили из бара в Нью-Йорке за пьяный дебош 
    03:37 07.01.2018
    162
    Актера Кита Харингтона, исполняющего одну из главных ролей в популярном телесериале, выставили из бара в Нью-Йорке, куда звезда явилась в нетрезвом состоянии.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Неотъемлемая часть нашей жизни. Все политические скандалы года
    19:20 31.12.2017
    290Украина 2018: новые испытания
    В 2017 году украинские политики остались верны себе в заботе о согражданах, поэтому круглый год дрались, угрожали и нелицеприятно отзывались в адрес друг друга. О громких дебошах и скандала отечественного истеблишмента - в обзоре РИА Новости Украина.
    Сексуальные домогательства. Архивное фото
    The Spectator: сексуальная контрреволюция 2017-го года
    15:36 31.12.2017
    759Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    После сексуальной революции 1960-х годов мы стали очевидцами начала сексуальной контрреволюции: сегодня пересматриваются правила секса, и при этом мало кто думает о том, где пройдут границы этой новой сексуальной утопии, пишут мировые СМИ.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    И пусть дела подождут. Скандальный год генпрокурора Луценко
    19:53 29.12.2017
    891
    В 2017 году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко по упоминаниям в прессе, скандалам, резонансным заявлениям, но только не работой, занял одно из лидирующих позиций в рейтинге украинских чиновников. Юрий Витальевич не перестает удивлять.
    Флаг США
    Мирить Украину с Венгрией будут штаты — эксперт
    18:16 29.12.2017
    394Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    США и ЕС заинтересованы в разрешении конфликта Венгрии и Украины, потому что наша страна — это форпост защиты многих интересов и демократических свобод в ЕС, считает Леонид Кистерский.
    Здание Укроборонпрома
    Кто воюет, тот и ворует. О Пашинском, "Укроборонпроме" и коррупции
    15:55 27.12.2017
    4224Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Не успел Госдеп одобрить поставки в Украину летального оружия, как западная пресса обвинила "Укроборонпром" в коррупции, а подконтрольное Западу НАБУ начало проверку в государственной оборонной корпорации.
    Алексей Арестович
    Поднимите всем веки. Соцсети потрясены исповедью Арестовича
    16:55 22.12.2017
    16022
    "Я много врал вам, начиная с весны 2014", - такое откровенное признание известного украинского военного эксперта Алексея Арестовича стало причиной нового громкого скандала. В том числе и в соцсетях. Что же пишут об этом сами украинцы?
    Руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Золотарев: многие, как и Арестович, будут переобуваться на лету
    15:35 22.12.2017
    4897
    Большинство тех, кто все это время ел свою миску чечевичной похлебки за ложь, не только не раскаиваются, но более того, когда им указываешь на вранье, ведут себя предельно агрессивно, считает политолог Андрей Золотарев.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Депутат от БПП Андрей Немировский
    Город на ушах. Днепр погрузился в скандальный развод нардепа Немировского
    18:06 11.02.2018
    7116
    Депутат из Днепра от "Блока Петра Порошенко" Андрей Немировский скандально разводится со своей супругой, публикуя в социальных сетях подробности отношений. Этим не брезгует и его жена.
    Ресторан Венгерский дом
    Замминистра и языковой скандал в венгерском ресторане: соцсети очумели
    14:35 12.02.2018
    4054
    В Украине разгорелся очередной языковой скандал в сфере обслуживания: в одном из столичных ресторанов отказались обслуживать на украинском языке замминистра соцполитики Наталью Федорович.
    Samsung. Архивное фото
    Зимняя Олимпиада 2018: Samsung уже оскандалился
    14:16 09.02.2018
    823
    Помимо политизации спорта, организаторы Олимпиады очень далеки от тех реалий, которые происходят в регионе на политической арене и в сфере экономики, считает иранский специалист.
    Игрок сборной Украины Владислав Ващук. Архивное фото
    Ващук отреагировал на обвинения в долге Гусеву
    11:37 05.03.2018
    730
    По словам бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука, он подает иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
    Фотоаппарат
    Запорожье: фотограф-педофил – выдумка, но виновных нашли и наказали
    10:51 09.02.2018
    556
    Неизвестный мужчина, который фотографировал детей в комнате отдыха, оказался обычным фотографом – родители к нему претензий не имеют и самими фотографиями довольны.
    Появился тизер финального сезона Карточного домика без Спейси. Видео
    Появился тизер финального сезона "Карточного домика" без Спейси 
    11:50 05.03.2018
    67
    В интернете появился тизер шестого, финального сезона популярного телесериала "Карточный домик", снятого без участия актера Кевина Спейси. Ролик выложила компания Netflix.
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