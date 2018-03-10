Силовики видят состав преступления по разжиганию религиозной розни в действиях священника УПЦ, но упорно не замечают его в действиях власти и подконтрольных ей резко ставших КП-православными радикалов, считает политконсультант Елена Дьяченко.
На священников УПЦ Московского патриархата из Запорожья завели уголовное дело за "избирательный подход" в обрядах. За что же именно прокуратура ополчилась на церковников и как отреагировали на это событие сами украинцы в соцсетях?
Политические аналитики и блогеры прокомментировали блокирование Киево-Печерской Лавры активистами из националистической организации "С14", а также публичные призывы к насилию со стороны командира ДУК "Правый Сектор".
"Кто в армии служил - тот в цирке не смеется", - фраза из популярного анекдота как нельзя лучше подходит к современным украинским реалиям. Отсутствие чувства юмора регулярно становится поводом для громких скандалов.
В 2017 году украинские политики остались верны себе в заботе о согражданах, поэтому круглый год дрались, угрожали и нелицеприятно отзывались в адрес друг друга. О громких дебошах и скандала отечественного истеблишмента - в обзоре РИА Новости Украина.
После сексуальной революции 1960-х годов мы стали очевидцами начала сексуальной контрреволюции: сегодня пересматриваются правила секса, и при этом мало кто думает о том, где пройдут границы этой новой сексуальной утопии, пишут мировые СМИ.
В 2017 году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко по упоминаниям в прессе, скандалам, резонансным заявлениям, но только не работой, занял одно из лидирующих позиций в рейтинге украинских чиновников. Юрий Витальевич не перестает удивлять.
Не успел Госдеп одобрить поставки в Украину летального оружия, как западная пресса обвинила "Укроборонпром" в коррупции, а подконтрольное Западу НАБУ начало проверку в государственной оборонной корпорации.
"Я много врал вам, начиная с весны 2014", - такое откровенное признание известного украинского военного эксперта Алексея Арестовича стало причиной нового громкого скандала. В том числе и в соцсетях. Что же пишут об этом сами украинцы?
Большинство тех, кто все это время ел свою миску чечевичной похлебки за ложь, не только не раскаиваются, но более того, когда им указываешь на вранье, ведут себя предельно агрессивно, считает политолог Андрей Золотарев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус после допроса в Национальном антикоррупционном бюро рассказал журналистом, как ему навязывали врио директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника в заместители.