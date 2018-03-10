Большинство тех, кто все это время ел свою миску чечевичной похлебки за ложь, не только не раскаиваются, но более того, когда им указываешь на вранье, ведут себя предельно агрессивно, считает политолог Андрей Золотарев.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, союзники по НАТО выразили серьезное беспокойство в связи с признанием Россией удостоверений личности, выданных в ДНр и ЛНР, введением рубля и изъятием украинских компаний.
Признание Дарста не предназначалось для интервью, но было заснято режиссером фильма и вышло в эфир. На протяжении многих лет о Дарсте ходили слухи, что он убил свою первую жену, свою помощницу и соседа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".