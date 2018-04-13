Золотарев о разрыве Договора с РФ, кризисе с МВФ, перспективах по НАТО

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В четверг в Киеве начался очередной международный форум по безопасности. В его рамках известные политики, представители аналитических центров из Европы, США и государств Черноморского региона собираются, чтобы обсудить вопросы безопасности.

В первый день форума президент Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время внесет в ВР проект закона о немедленном одностороннем прекращении положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в той части, где его действие несовместимо с национальными интересами государства и реализацией права на самооборону.

В НБУ отметили как критически важную необходимость восстановления активного сотрудничества с МВФ. Регулятор ожидает, что очередной транш Украина получит в начале третьего квартала этого года. Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб с оптимизмом отметил, что Украина выполнит все условия Фонда для очередного пересмотра действующей программы.

Эти и другие важные события четверга, 12 апреля, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.

О РАЗРЫВЕ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ С РФ

Порошенко подчеркнул, что полностью отменять договор нельзя, потому что положения, предусматривающие уважение территориальной целостности и подтверждение нерушимости существующих между государствами границ, являются важными для Украины. Почему сейчас?

— Потому что на дворе — апрель 2018 года. И уже менее года осталось до выборов. И речь Порошенко, и выступление Арсения Яценюка — это четкое предвыборное позиционирование и одного, и второго. Ну, и чуть менее выражено это было в выступлении Владимира Гройсмана, премьера Украины.

Не рано ли разыгрывать эту карту? Официальная предвыборная кампания еще не началась.

— Никто не говорит о выборах. Но четко месседжи Порошенко были ориентированы на тот электорат, на который он рассчитывает. А именно, на патриотическую часть, ура-патриотическую, украинских избирателей. Вот какой очень важный момент, на мой взгляд? То, что Петр Порошенко позиционируется с жестко антироссийских позиций. И как раз в упрек президенту бросали то, что на пятом году конфликта лишь десятая часть соглашений с РФ была денонсирована. Лишь одна десятая.

Эта тема всплывает постоянно, и наконец-то решили что-то предпринять?

— Возглавить процесс. Именно сюда добавим намерения выхода из СНГ, полного разрыва. Ведь не будем забывать то, что мы так и не ратифицировали устав СНГ, и участие Украины в этой организации было номинальным. Если рассматривать с точки зрения политической, собственно, это мало что меняет. С экономической — мы теряем возможности лоббирования национальных экономических интересов. Но с точки зрения предвыборной апелляции как раз к вот этой патриотической части избирателей, ход, в принципе, правильный.

Тогда почему не весь договор? Ведь очевидно, что его положения Москвой не выполняются.

— Вопрос границ, уважение к территориальной целостности, дабы затем опираться на положения этого Большого договора в международных судебных инстанциях. А когда это будет? Как говорится, Аллаху только ведомо. Но юристы предупреждали, что полная денонсация существенно усложнит правовую позицию Украины при обращении в правовые инстанции, суды.

Парламент согласится на предложение президента?

— Да. Серьезного сопротивления вот этим начинаниям, инициативам президента в Верховной Раде не будет. То есть я рискну предположить, что то персональное президентское большинство, которое сегодня мы видим в Раде, это около 260 депутатских штыков, оно эти инициативы поддержит.

Если так, то какими могут быть последствия?

— Дипломатические отношения — на точке нуля, по сути, заморожены с 2014 года, мы помним. Отозван посол Украины Ельченко, после Зурабова никто и не назначен. Советник, посланник Воробьев, достаточно активный российский дипломат, умер, ушел в мир иной. И, собственно, видим вот эту точку нуля. Но при этом интересный процесс, товарооборот за последний год вырос почти на 40%. Это официальная статистика. Между Россией и Украиной. То есть это когда экономическая целесообразность берет верх над политическими соображениями.

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О ШАНСАХ НА ЧЛЕНСТВО УКРАИНЫ В НАТО

На форуме также прозвучало заявление посла и постпреда США в НАТО. Она заверила, что Вашингтон поддерживает членство Украины в НАТО. Является ли поддержка США хорошим сигналом?

— Я и десять лет тому назад слышал вполне позитивные оценки со стороны представителей США, накануне Бухарестского саммита НАТО, об украинских перспективах. И США, в принципе, позитивно относились к перспективам предоставления Плана действий по членству в НАТО. Это основополагающий документ, после которого мы действительно можем говорить не о фантазиях, а о реальных перспективах вступления в НАТО. Но тогда, во многом благодаря внутриполитическим украинским интригам и позиции Германии и Франции, путь к членству в НАТО в 2008 году для Украины был заблокирован. И в этом плане, с учетом того, что проблема есть Крыма, Донбасса, это еще больше отодвигает эту перспективу. Поэтому, это декларация благих намерений, но, собственно говоря, к реальному переходу в практическую плоскость в плане вопроса членства в НАТО это не имеет никакого отношения. Это было заявление поддержки, да.

В любом случае, лучше отдаленная перспектива, чем никакой?

— Знаете, как в 2008 году говорили? Что Украина, возможно, станет членом ЕС после Турции, но Турция им не станет никогда.

Многие так и говорят, что зачем планы, если Украина никогда получит членство, но выполнение годового национального плана нужно, в первую очередь, украинской армии для соответствия современным европейским стандартам?

— А никто с этим не спорит. Вопрос в том, что там — до тысячи показателей соответствия стандартам НАТО. И по скольким украинская армия отвечает? Никто толком дать ответ, перейти в конкретную плоскость, сегодня не может. А это означает то, что по-прежнему украинская армия остается ухудшенной копией советской армии, по большому счету. И если говорить действительно о военном строительстве, о решении вопроса обороноспособности страны, то, прежде всего, страну с таким показателем ВВП, который сегодня имеет Украина на душу населения, никто к НАТО и близко не подпустит. Нам могут обещать все, что угодно, но огромная территория плюс крайне слабые экономические показатели.

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ КАБМИНА

Кабмин предлагает принять изменения в избирательном законодательстве. Что бы Вы хотели к предложениям правительства добавить?

— Ну, я всегда говорю, что лестницу метут сверху вниз. Я к этим предложениям все-таки бы добавил политическую волю и желание начать с себя. Вот тогда что-то начнет меняться. Пока, в очередной раз мы слышим красивые декларации, хорошие намерения, но я уже 20 лет наблюдаю за вот этой борьбой с политической коррупцией, с подкупом, с конца 90-х годов, когда в украинскую политику пошли большие деньги.

То есть это, по Вашему мнению, утопия?

— Да, безусловно. Стоит почитать классиков, потому что в нищей стране политическая коррупция неизбежна.

И население довольно лояльно к ней относится.

— Есть спрос, значит, будет предложение.

Закон еще не дошел до голосования, но на этом фоне нардеп от НФ Виктор Романюк просит привлечь депутата от БПП Игоря Кононенко к уголовной ответственности за подкуп избирателей на округе. Соответствующий запрос он уже направил в НАБУ, в ГПУ и в СБУ. По его словам, инцидент произошел в начале марта. Что мешало Романюку пожаловаться раньше?

— Судя по достаточно интересной фабуле обвинения Кононенко, это как раз свидетельствует о том, что депутат Романюк готовится к выборам. И, возможно, присматривает округ. Понятно, что конкурировать с таким тяжеловесом в финансовом плане, как Кононенко, архи-тяжело. Но выборов-то еще нет. И, собственно, с точки зрения законодательства вменить сегодня Кононенко нечего.

Если выборов еще нет, то не рано ли начали избирательную кампанию?

— Ну, знаете, вообще-то, новую избирательную кампанию толковый мажоритарщик начинает на следующий день после прошедших выборов. Поэтому как раз вот эти вещи и надо делать сейчас.

То есть теперь мы знаем, где он будет баллотироваться?

— Да. Понятно, что это — целевое окучивание округа. Тем более что Кононенко — человек, прекрасно умеющий считать, далеко не дурак. И он прекрасно понимает, что лодочка БПП дала течь. И, скорее всего, к моменту парламентских выборов благополучно утонет, как и все партии власти в украинской политической истории. А значит, надо искать счастья персонально на мажоритарном округе. И не только ведь Романюк уцепился за Кононенко. А у меня, наверное, с десяток еще примеров по другим регионам, где депутаты потихоньку начали формирование этих сетей, формирование таких поясов лояльности избирателей, и к моменту выборов люди будут иметь там 10-15 тысяч уже прикормленных избирателей, которых надо только в нужный момент прийти, напомнить: приди и проголосуй.

Стоит ли обратить внимание на факт, что депутат от НФ жалуется на депутата от БПП?

— А это просто свидетельствует о характере отношений. Ведь месяц назад эти люди, представители этих политических сил собирались запускать проект Европейской народной партии, объединения.

О ПРОДОЛЖЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С МВФ

Зампредседателя НБУ Дмитрий Сологуб убежден, что Украина выполнит все условия МВФ для очередного пересмотра действующей программы. На чем основывается его оптимизм?

— Дело в том, что оптимистические заявления относительно предоставления очередных траншей МВФ мы слышали, назывались даты и февраль, и апрель сего года, теперь — третий квартал. Ну, проблема заключается еще и в другом. Проблемы с МВФ начались не сегодня и не вчера, а еще в конце 2016 года. И в 2017 году МВФ вернули на 300 миллионов больше, чем взяли. Такой очень показательный демарш, демонстрация Фонду, что знайте меру, не перегибайте палку. А то и без вас обойдемся. Дело в том, что чем ближе к выборам, тем очевиднее становится то, что украинская власть, сделав выбор в пользу коррупционного суверенетита, то есть, когда требования МВФ стали касаться карманов власть предержащих, вот тут коса нашла на камень.

Речь идет об Антикоррупционном суде?

— Да. Поскольку пойти, дать оформить вот эту антикоррупционную вертикаль, а, по сути, вертикаль внешнего управления… ну, у нас во власти — кто угодно, но только не самоубийцы. Инстинкт самосохранения у этих людей — сумасшедший. Они прекрасно понимают те последствия, которые их ждут в случае оформления вот этой антикоррупционной вертикали: НАБУ — Антикоррупционный суд — САП. И здесь действительно представители Фонда, представители США, Британии, вот то изящество, с которым футболятся эти перманентные требования формирования Антикоррупционного суда, их приводит в состояние белого бешенства. До белого каления довели, но ничего сделать с этим не могут. И, похоже, мне иногда кажется, что у них уже и руки опустились, все прекрасно поняли, что это — вот та черта, за которую Порошенко не пойдет.

При этом от президента слышатся постоянные обещания все решить.

— Наш президент — это чемпион по лицедейству. То есть, пообещать — не значит жениться. И обещать Петр Алексеевич умеет как никто другой. Но обещать — это не значит выполнить. При этом в прочтении Банковой Антикоррупционный суд будет стерилизован. Его возможности по расследованию топ-коррупции нивелируют замысел создателей, наших внешних партнеров.

Если Украина не получит транш МВФ в ближайшие месяцы, какими будут последствия?

— Для финансового эксперта сотрудничество с МВФ это, прежде всего, такой маркер инвестиционной привлекательности. То есть, если у МВФ возникают проблемы с сотрудничеством, значит, сюда деньги нести опасно. Но для меня, как для политолога, я вижу следующее: по Порошенко вопрос еще не решен о его дальнейших перспективах, и стоит делать ставки на другую фигуру. Но если решение-таки будет принято поддержать, да, сукин сын, но это — наш сукин сын, тогда, возможно, будет принято политическое решение. Это было и в 2015 году, мы видели предоставление траншей, когда и не все условия выполнялись в полном объеме, но, тем не менее, деньги давали. То есть, МВФ может, закрыв глаза на невыполнение требований, такие деньги дать. Но опять же, это будет зависеть от политического решения по нынешнему президенту. Пока коллективные ставки Запад еще не сделал. И, прежде всего, Белый Дом.

Напомним, заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире «ГС» заявил, что без программы МВФ Украину ждет дефолт. По его мнению, вместо того, чтобы проводить структурные реформы в экономике и в судебной сфере, правительство идет по пути наименьшего сопротивления.

Что касается договора о дружбе с РФ, то юрист-международник Виталий Власюк подтвердил, что отказ от некоторых пунктов соглашения необязательно влечет за собой полный отказ от него, тем более, что остальные положения могут быть позитивными для Украины.