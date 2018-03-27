Госпереворот в Украине. Может выпорхнуть "черный лебедь" – Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Разговоры о возможности военного переворота в Украине с арестом нардепа Надежды Савченко и переговорщика Владимира Рубана не прекратились.

О возможности силового захвата власти в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Читайте также: Донбасс: что местные жители думают об аресте Савченко

"Как говорил классик, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой. В случае с арестом Надежды Савченко можно сказать, что нардеп озвучила то, что говорят на кухнях между собой. Ни для кого ни секрет, что половина страны мечтает скинуться на канистру бензина для власти. В этом и заключается опасность для режима – потенциально могут найтись куда более умелые, решительные и профессионально подготовленные кадры, чем Савченко и Рубан", – отметил политолог.

По его словам, главная опасность лежит в плоскости того, что страна наводнена оружием, а радикализм в обществе только увеличивается.

"Количество тех, кто считает акции протеста эффективным оружием значительно уменьшается. И, наоборот, тех, кто считает, что нужно действовать более жестко становится больше. В любой момент может вылететь "черный лебедь", – прогнозирует Золотарев.

Между тем, эксперт уверен, что с учетом нынешнего состояния вооруженных сил военный переворот в Украине невозможен по определению.

"В отличие от той же Турции с ее армейскими традициями и кастовостью офицерского корпуса, в украинских ВС такого нет и близко. Хотя, возможны появления таких групп из среди "добробатов" – те, кто прошел АТО, владеет оружием наиболее опасная среда. Между тем, СБУ плотно контролирует "правых" радикалов, попытки организовать группу и перейти от слов к делу вряд ли останутся незамеченными. Тем не менее, всегда имеется место для исключения, поэтому я не стал бы отбрасывать вероятность того, что кто-то может устроить нечто подобное", – резюмировал Золотарев.