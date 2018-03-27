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    Госпереворот в Украине. Может выпорхнуть "черный лебедь" – Золотарев

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    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, в Украине потенциально могут найтись куда более умелые, решительные и профессионально подготовленные кадры, чем Надежда Савченко и Владимир Рубан.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Разговоры о возможности военного переворота в Украине с арестом нардепа Надежды Савченко и переговорщика Владимира Рубана не прекратились.

    О возможности силового захвата власти в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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    "Как говорил классик, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой. В случае с арестом Надежды Савченко можно сказать, что нардеп озвучила то, что говорят на кухнях между собой. Ни для кого ни секрет, что половина страны мечтает скинуться на канистру бензина для власти. В этом и заключается опасность для режима – потенциально могут найтись куда более умелые, решительные и профессионально подготовленные кадры, чем Савченко и Рубан", – отметил политолог.

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    По его словам, главная опасность лежит в плоскости того, что страна наводнена оружием, а радикализм в обществе только увеличивается. 

    "Количество тех, кто считает акции протеста эффективным оружием значительно уменьшается. И, наоборот, тех, кто считает, что нужно действовать более жестко становится больше. В любой момент может вылететь "черный лебедь", – прогнозирует Золотарев.

    Между тем, эксперт уверен, что с учетом нынешнего состояния вооруженных сил военный переворот в Украине невозможен по определению. 

    "В отличие от той же Турции с ее армейскими традициями и кастовостью офицерского корпуса, в украинских ВС такого нет и близко. Хотя, возможны появления таких групп из среди "добробатов" – те, кто прошел АТО, владеет оружием наиболее опасная среда. Между тем, СБУ плотно контролирует "правых" радикалов, попытки организовать группу и перейти от слов к делу вряд ли останутся незамеченными. Тем не менее, всегда имеется место для исключения, поэтому я не стал бы отбрасывать вероятность того, что кто-то может устроить нечто подобное", – резюмировал Золотарев. 

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