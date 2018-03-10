Уже в 2017 году обновленная система должна заработать на первичке: гражданин заключает соглашения с врачом, которому он доверяет, а от количества договоров будет зависеть финансирование больницы. Но дойдет ли реформа до конца – зависит от ВР.
Менеджер группы по системе здравоохранения "Реанимационного пакета реформ" Александр Ябчанка в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Украине стоит набраться опыта в формировании системы здравоохранения у прибалтийских республик и Польши.
В эфире радиостанции Голос Столицы менеджер группы по реформе системы здравоохранения "Реанимационный пакет реформ" Александр Ябчанка низкий уровень к системе здравоохранения связал с недоверием украинцев к возможности проведения реформ.
Менеджер группы по реформе системы здравоохранения Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка сказал в эфире ГС, что с 2017 года профилактику, раннюю диагностику и лечение самых распространенных болезней будет полностью оплачивать государство.
Менеджер группы по реформе системы здравоохранения Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что на сегодняшний день половина лекарств, которые принимают украинцы, не нужна.
Генеральный директор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин и менеджер группы по реформе системы здравоохранения "Реанимационного пакета реформ" Александр Ябчанка обсудили, насколько успешным будет внедрение страховой медицины в стране.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".