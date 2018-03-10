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    Александр Ябчанка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Педиатр, кандидат медицинских наук, Реанимационный пакет реформ Александр Ябчанка
    Реформа медицины. Без изменений в бюджет не обойтись - эксперт
    09:43 09.06.2017
    360
    Эксперт по реформе системы здравоохранения Александр Ябчанка в эфире "ГС" заявил, что даже если реформа медицины будет проходить маленькими шажками, постепенно, пора понять, что она неизбежна.
    Шприц. Архивное фото
    Минздрав уже выкопал могилку для народа Украины
    09:24 05.06.2017
    4657Медреформа или медицинский геноцид?
    Уже в 2017 году обновленная система должна заработать на первичке: гражданин заключает соглашения с врачом, которому он доверяет, а от количества договоров будет зависеть финансирование больницы. Но дойдет ли реформа до конца – зависит от ВР.
    Педиатр, кандидат медицинских наук, Реанимационный пакет реформ Александр Ябчанка
    Примером для Украины является система здравоохранения Прибалтики - Ябчанка
    04:12 11.03.2017
    196
    Менеджер группы по системе здравоохранения "Реанимационного пакета реформ" Александр Ябчанка в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Украине стоит набраться опыта в формировании системы здравоохранения у прибалтийских республик и Польши.
    Педиатр, кандидат медицинских наук, Реанимационный пакет реформ Александр Ябчанка
    Уровень доверия населения к системе здравоохранения очень низкий - эксперт
    19:51 01.02.2017
    132Медреформа или медицинский геноцид?
    В эфире радиостанции Голос Столицы менеджер группы по реформе системы здравоохранения "Реанимационный пакет реформ" Александр Ябчанка низкий уровень к системе здравоохранения связал с недоверием украинцев к возможности проведения реформ.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев: при нынешнем уровне финансирования медицина Украины обречена
    08:09 18.01.2017
    1025Медреформа или медицинский геноцид?
    Политический эксперт Андрей Золотарев и эксперт "РПР" Александр Ябчанка в эфире "ГС" заявили, что любой конфликт вокруг Минздрава, включая выбор главы министерства, — это борьба за денежные потоки.
    Педиатр, кандидат медицинских наук, Реанимационный пакет реформ Александр Ябчанка
    Реформа здравоохранения: государство оплатит первичное лечение - эксперт
    02:21 22.10.2016
    160Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Менеджер группы по реформе системы здравоохранения Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка сказал в эфире ГС, что с 2017 года профилактику, раннюю диагностику и лечение самых распространенных болезней будет полностью оплачивать государство.
    Лекарства
    Украинцы употребляют вдвое больше лекарств, чем нужно - Ябчанка
    15:33 15.09.2016
    150
    Менеджер группы по реформе системы здравоохранения Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что на сегодняшний день половина лекарств, которые принимают украинцы, не нужна.
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    Стоит ли вводить государственную страховую медицину. Опрос экспертов
    18:57 04.09.2016
    803
    Генеральный директор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин и менеджер группы по реформе системы здравоохранения "Реанимационного пакета реформ" Александр Ябчанка обсудили, насколько успешным будет внедрение страховой медицины в стране.
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    Из стоимости лекарств исчезнет коррупционная составляющая - эксперт
    11:53 01.06.2016
    335
    По мнению Александра Ябчанки, новый законопроект, который упрощает регистрацию импортных лекарственных препаратов, поможет убрать коррупционную составляющую из стоимости лекарств.
    Министерство здравоохранения Украины
    На пост министра здравоохранения желающих немного – Ябчанка
    09:36 14.04.2016
    211Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По мнению эксперта Александра Ябчанки, причина того, что до сих пор нет согласованной кандидатуры на пост министра здравоохранения, состоит в том, что желающих занять проблемную должность очень мало.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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