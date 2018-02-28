Золотарев: Крым в 2014 году обменяли на власть

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Украине состоялись мероприятия по случаю "Дня сопротивления Крыма российской оккупации". В Мининформе Украины ранее сообщили, что добиваются признания этой даты (26 февраля — в этот день в 2014 году в Крыму состоялся проукраинский митинг) на государственном уровне, соответствующий документ передан в Администрацию президента.

Первый заместитель главы Мининформа Эмине Джапарова пояснила, что отмечать такую дату "очень важно" в целях противодействия "российской пропаганде", которая, по её словам, пытается доказать, что "сопротивления нет и что все люди в Крыму настроены пророссийски".

Как бы то ни было, много народа эти митинги и марши по случаю "Дня сопротивления" не собрали. В Киеве на Майдане сошлось всего несколько сотен человек. А скептики напоминают, что из показаний высокопоставленных лиц, допрошенных в Оболонском райсуде Киева в качестве свидетелей по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, следует, что никакого сопротивления в Крыму майданная власть и не пыталась организовать.

"Из допросов свидетелей (на суде по делу о госизмене Януковича — Ред.) вытекает следующее… У людей был выбор: попытаться все-таки бороться за Крым или же попытаться сохранить личную власть. Они выбрали второе — сохранение личной власти. Как результат, Украина потеряла Крым", — сказал политолог Андрей Золотарев, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, "в эти 72 часа, когда можно было еще что-то изменить, они (пришедшие к власти в Киеве — Ред.) заполняли "шахматку".

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Политолог отметил, что, по его мнению, шанс сохранить Крым у Киева был — "можно было попытаться договориться, не только военно-полицейским путём решать ситуацию, но и политическим".

"Но такой попытки сделано не было. Во-первых, не тем были заняты. Во-вторых, присутствие избирателей Крыма, Донбасса ставило под вопрос удержания власти. А так — изменился политический баланс в стране. А результаты мы видим", — констатировал Золотарёв.

Эксперт отметил, что ситуация с "боязнью" реального возвращения избирателей Крыма и Донбасса не изменилась —

все заявления нынешней украинской власти "о реинтеграции" носят, по его словам, "ритуальных характер".

Суд по делу о госизмене Викторая Януковича заслушал показания ряда свидетелей государственного обвинения, среди которых спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, экс-премьер Крыма Анатолий Могилев, бывший спикер Рады и и.о президента (а ныне секретарь СНБО) Александр Турчинов и другие.

В режиме видеоконференции был допрошен и ныне действующий президент Украины Пётр Порошенко, однако его допрос был закончен досрочно из-за "неудобных" вопросов защиты.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил журналистам, что "по результатам исследования рассекреченного протокола СНБО, было выяснено, что группа лиц, придя к власти, взяв на себя власть в стране, предстала перед вопросом, что делать: либо защищать Крым, либо защищать себя и свою власть в Киеве". По его словам, в то время эти лица выбрали второй вариант.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций. Президент РФ Владимир Путин считает, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".