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    Андрей Золотарев: "Можно сказать, что в Украине - матриархат"

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    Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарева считает, что "Международный женский день - это праздник женщин, а не домработниц и домохозяек".
    РИА Новости Украина

    Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарева поздравил украинок с Международным женским днем.

    "Дорогие женщины, поздравляю с днем 8 Марта. Это не просто Международный женский день — это праздник женщин, а не домработниц и домохозяек. Я хочу, чтобы вы любили и были любимы. Я хочу, чтобы вы, подобно тому, как природа после зимы освобождается от холода, чтобы ваша жизнь играла всеми красками. Чтобы вы не были рабынями обстоятельств. Чтобы вы удивляли своей красотой своих близком. В Украине женщина не просто хранительница домашнего очага, вокруг женщины держится вся семья. Можно сказать, в Украине матриархат".

    Напомним, что композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни — наших детей".

    Инфографика. 8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины

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