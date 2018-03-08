Андрей Золотарев: "Можно сказать, что в Украине - матриархат"

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарева поздравил украинок с Международным женским днем.

"Дорогие женщины, поздравляю с днем 8 Марта. Это не просто Международный женский день — это праздник женщин, а не домработниц и домохозяек. Я хочу, чтобы вы любили и были любимы. Я хочу, чтобы вы, подобно тому, как природа после зимы освобождается от холода, чтобы ваша жизнь играла всеми красками. Чтобы вы не были рабынями обстоятельств. Чтобы вы удивляли своей красотой своих близком. В Украине женщина не просто хранительница домашнего очага, вокруг женщины держится вся семья. Можно сказать, в Украине матриархат".

Напомним, что композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни — наших детей".

Инфографика. 8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины