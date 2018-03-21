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    Золотарев: имеем латиноамериканскую диктатурку украинского разлива

    (обновлено: )279100
    Для украинской власти соблюдение прав человека — вопрос вторичный, именно поэтому Украина демонстрирует такую впечатляюще негативную динамику, и только смена власти может кардинально изменить ситуацию, считает политолог Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    ООН опубликовала очередной о соблюдении прав человека в Украине. Опросив больше сотни человек, сотрудники международной организации приходят к шокирующим выводам. Сотрудники спецслужб пытают людей, дела Майдана не расследованы, а ситуация со свободой слова ухудшается.

    В силу специфики того, как нынешняя власть пришла к власти и как она эту власть удерживает, она не может избежать нарушения прав человека в Украине, считает руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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    "Для украинской власти соблюдение прав человека — вопрос вторичный. Именно поэтому Украина демонстрирует такую впечатляюще негативную динамику в плане соблюдения прав человека. И это становится очевидным не только ООН и Amnesty International, но и западной общественности. Приходит понимание, что поставили на людей с дурными манерами и привычками. По-моему, ни для кого не секрет, что правоохранительные органы для политического давления, что СБУ закрывает людей за те вещи, которые считаются нормой в странах Европейского союза. Такая латиноамериканская диктатурка украинского разлива", — сказал Золотарев.

    Флаг Литвы
    flickr.com/Roger Russell
    Украинская реальность в Литве: кумовство в политике

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    По его мнению, без смены власти в Украине ситуация с правами человека кардинально не изменится — эта власть уже наглядно показала, на что она способна.

    "Еще Наполеон III говорил, что на штыках усидеть проблематично. А для того, чтобы удержать власть, должен быть экономический базис, должен быть определенный социальный контракт. Как бы нам не нравился Путин, и как бы мы его не критиковали, но мы видим, что российский обыватель стал жить безопаснее, стал жить лучше за годы его правления — это обеспечивает и легитимизацию режима и поддержку его инициатив. Этого нет у украинской власти, ибо украинский обыватель стал жить в куда более небезопасных условиях, уровень жизни упал, экономика падает. Соответственно, экономического базиса для обеспечения такой поддержки у украинской власти нет. Остается только эскалация конфликтов, вплоть до обострения ситуации в Донбассе. Но это очень рискованная игра. В свое время аргентинская хунта, решив решить свои внутриполитические  проблемы, хотела сыграть в патриотизм и ввязалась в Фолклендский конфликт, который обернулся позорным поражением, и в конце концов привел этих людей в тюремную камеру. Может так случиться и в Украине", — пояснил Золотарев.

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