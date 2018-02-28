наверх
28.02.201821:48
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    По итогам прессухи Порошенко. Золотарев: есть что-то, чего мы не знаем

    Тема:

    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы (29)

    (обновлено: )842110
    Срочная пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко не содержала ничего такого, что оправдывало бы её безотлагательность. По всей видимости, о чём-то важном страна так и не узнала, считает Андрей Золотарёв.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Оценка прессухи президента. У Порошенко заело пластинку - Бортник

    Президент Петр Порошенко провел в среду пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018". О мероприятии журналисты узнали всего за сутки и ожидали, что президент скажет нечто важное. Однако эти ожидания не оправдались, Порошенко говорил банальные вещи. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор аналитического Цента "Третий сектор" Андрей Золотарёв.

    "Самое главное он не сказал. Что было такого сказано, что требовало срочной пресс-конференции? Я ничего не нашёл. Может кто-то читает между строк, умеет толковать скрытые смыслы… Но я там ничего такого терминального не нашёл, хоть стреляй", — сказал эксперт.

    Он предположил: "Очевидно, что-то было, чего мы не знаем. Возможно, на это проливает свет странный брифинг Парубия и Гройсмана, где канвой прошёл этот месседж, что выборы не нужны, выборы проводить не будем. То есть, очевидно, что готовился какой-то договорняк"

    Смотрите также: Следите за руками. Пресс-конференция "дирижера" Порошенко

    AP Photo/Efrem Lukatsky
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Золотарёв в связи с этим напомнил о недавнем заявлении секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости консолидации власти — "ну, в общем, такой политический "группен-секс"…
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    После пресс-конференции. Карасев назвал главный вызов для Порошенко

    И теперь пресс-конференция президента — "на фоне вброса о такой новой концессии, с такой проевропейской вывески: все в НАТО, все в Европу, а кто не с нами, тот против нас, тот против нас".

    "В этой концессии предполагалось 50% у Порошенко, Луценко, Кличко, и 50% у Гройсмана, Яценюка, Авакова. Но, видимо, не срослось, как мне представляется. Не договорились, как это часто бывает. В последний момент то ли кто-то побоялся, что кто-то кого-то кинет, но тема пресс-конференции, потенциальная сенсация — моментально ушла в тень. Поэтому президент вышел и говорил — а он один из лучших публичных спикеров, я это признаю — но он говорил абсолютно банальные вещи, которые мы многократно слышали", - отметил Золотарёв, добавив, что "оставалось только поставить банку с водой на успех и финансовое благополучие".

    "Ничего такого, что действительно является новостью, здесь мы не услышали. Президент поделился упаковкой, а вот то, что должна была узнать страна, что должны были обсуждать во всех новостях сегодня — очевидно, не состоялось…", — резюмировал политолог.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Ситуация на дороге в Одессе
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Медуниверситет им. Богомольца
    Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?