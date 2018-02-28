По итогам прессухи Порошенко. Золотарев: есть что-то, чего мы не знаем

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко провел в среду пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018". О мероприятии журналисты узнали всего за сутки и ожидали, что президент скажет нечто важное. Однако эти ожидания не оправдались, Порошенко говорил банальные вещи. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор аналитического Цента "Третий сектор" Андрей Золотарёв.

"Самое главное он не сказал. Что было такого сказано, что требовало срочной пресс-конференции? Я ничего не нашёл. Может кто-то читает между строк, умеет толковать скрытые смыслы… Но я там ничего такого терминального не нашёл, хоть стреляй", — сказал эксперт.

Он предположил: "Очевидно, что-то было, чего мы не знаем. Возможно, на это проливает свет странный брифинг Парубия и Гройсмана, где канвой прошёл этот месседж, что выборы не нужны, выборы проводить не будем. То есть, очевидно, что готовился какой-то договорняк".

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AP Photo/Efrem Lukatsky Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года

Золотарёв в связи с этим напомнил о недавнем заявлении секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости консолидации власти — "ну, в общем, такой политический "группен-секс"…

И теперь пресс-конференция президента — "на фоне вброса о такой новой концессии, с такой проевропейской вывески: все в НАТО, все в Европу, а кто не с нами, тот против нас, тот против нас".

"В этой концессии предполагалось 50% у Порошенко, Луценко, Кличко, и 50% у Гройсмана, Яценюка, Авакова. Но, видимо, не срослось, как мне представляется. Не договорились, как это часто бывает. В последний момент то ли кто-то побоялся, что кто-то кого-то кинет, но тема пресс-конференции, потенциальная сенсация — моментально ушла в тень. Поэтому президент вышел и говорил — а он один из лучших публичных спикеров, я это признаю — но он говорил абсолютно банальные вещи, которые мы многократно слышали", - отметил Золотарёв, добавив, что "оставалось только поставить банку с водой на успех и финансовое благополучие".

"Ничего такого, что действительно является новостью, здесь мы не услышали. Президент поделился упаковкой, а вот то, что должна была узнать страна, что должны были обсуждать во всех новостях сегодня — очевидно, не состоялось…", — резюмировал политолог.