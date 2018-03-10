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    Антон Силуанов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 117
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    Флаги Украины и России. Архивное фото
    РФ готова обсуждать любые предложения по долгу Украины - министр финансов
    20:53 28.12.2017
    698
    Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, если будут найдены предложения досрочной реализации долга или обмена его на другие бумаги, готовы рассматривать любые предложения.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Устенко: долг РФ заплатят, вопрос только в сумме
    08:19 31.10.2017
    2281Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко отметил, что если Украина согласится выплатить долг на условиях России, то пересмотра сделки по реструктуризации могут потребовать все внешние кредиторы.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    РФ не получала предложений Украины по урегулированию долга на $3 млрд
    19:19 22.05.2017
    1229
    Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что Украина по долгу на три миллиарда долларов не выходила с предложениями.
    Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
    РФ готова к апелляции Украины на решение суда Лондона по долгу в $3 млрд
    00:53 30.03.2017
    1239Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство намерено "принимать все дальнейшие меры по взысканию той суммы средств, которую Украина задолжала перед Российской Федерацией".
    Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
    Силуанов: у РФ высокие шансы выиграть суд по долгу Украины в $3 млрд
    20:17 28.12.2016
    1516Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Министр выразил сожалением в связи с тем, что "Украина больше имитировала деятельность" по достижению договоренностей с Россией: "Мы до сих пор готовы к договоренностям с украинской стороной о возможной реструктуризации".
    Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
    РФ готова к любым контактам с Украиной по долгу в $3 млрд - Силуанов
    15:15 02.12.2016
    364Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия готова вести переговоры с Украиной по долгу в три миллиарда долларов, если позиция Киева изменится.
    Антон Силуанов
    Силуанов попросил Францию посодействовать урегулированию долга Украины
    13:21 02.12.2016
    517
    Как сообщил Глава Минфина РФ Антон Силуанов, он попросил содействовать МВФ, Францию как активного участника этой организации, содействовать скорейшему решению урегулированию вопроса суверенных задолженностей Украины перед РФ.
    Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
    Влияние цен на нефть на курс рубля сокращается - Силуанов
    15:59 28.10.2016
    96
    Как заявил глава Минфина РФ, изменение в цене 1 доллара за баррель при цене нефти в 40 - это порядка 64 миллиардов рублей. По его словам, "сейчас мы меньше зависим от цены на нефть".
    Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
    Встреча Украины и РФ по "долгу Януковича" не согласована - Силуанов
    11:43 26.10.2016
    840Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    Встреча планировалась по вопросу урегулирования украинского долга в 3 млрд долларов, заявил глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов.
    Александр Данилюк. Архивное фото
    Министр финансов РФ встретится с Данилюком в конце октября
    13:11 30.09.2016
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    Как отмечается, представители российской стороны связались с коллегами из Германии и предложили встретиться с украинской стороной на их территории в конце октября.
    Антон Силуанов
    Министр финансов РФ заявил, что его встреча с Данилюком отложена
    14:58 28.09.2016
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    Силуанов отменил поездку в Вашингтон на регулярную встречу управляющих МВФ и Всемирного банка, которая состоится 7-9 октября. Там должна была пройти встреча с украинским коллегой.
    Международный валютный фонд
    МВФ в вопросе транша Украине нарушил свои же правила - Силуанов
    15:05 12.09.2016
    918Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, Россия как член МВФ имеет право голоса в этой организации, и будет свою позицию высказывать и отстаивать, однако голос РФ при рассмотрении фондом вопроса о транше Украине, возможно, не будет определяющим.
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    ФРГ выступит посредником в переговорах министров финансов Украины и РФ
    14:49 12.09.2016
    1147Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Как сообщил министерства финансов РФ Антон Силуанов, встреча предварительно запланирована в Вашингтоне в начале октября. По его словам, уже есть соответствующие договоренности.
    Антон Силуанов
    Поведение Украины создаст ей проблемы с кредитованием - Силуанов
    14:47 12.09.2016
    298Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что программа (финансовой помощи Украине от МВФ ставит одну из целей - выход Украины на внешние рынки после завершения программы.
    Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
    Украина не признала долг перед РФ официальным - Силуанов
    14:03 12.09.2016
    710Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Глава Минфина РФ заявил, что Украина должна представить предложения российской стороне о более выгодных условиях, нежели те предложения, которые были выдвинуты и согласованы с коммерческими кредиторами.
    Антон Силуанов
    РФ будет голосовать против предоставления Украине транша МВФ
    13:49 12.09.2016
    1695Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, российская сторона считает, что решение о предоставлении Украине транша "принято в несоответствии с действующими правилами".
    Флаги Украины и России
    Минфин РФ назвал основное условие поддержки программы МВФ по Украине
    11:07 17.05.2016
    3799Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, при подготовке новой уточненной программы МВФ предоставления кредитов Украине, РФ будет отстаивать интересы включения в эту программу обязательства Украины перед Россией.
    Антон Силуанов. Архивное фото
    РФ будет требовать включения $3 млрд долга в программу помощи МВФ Украине
    10:40 17.05.2016
    610Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, РФ будет требовать включения $3 млрд долга по евробондам в программу помощи Международного валютного фонда Украине.
    Антон Силуанов. Архивное фото
    Силуанов: РФ дала Украине время начать переговоры по уплате долга
    21:51 22.04.2016
    553Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, учитывая обращение ответчика, сославшегося на политическую нестабильность, Минфин РФ дал новому правительству Украины отсрочку с тем, чтобы у Киева было время трезво оценить ситуацию.
    Антон Силуанов. Архивное фото
    Россия продолжит переговоры с МВФ по долгу Украины - Минфин РФ
    12:59 16.04.2016
    968Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, переговоры о необходимости выплаты долга Украины на 3 миллиарда долларов велся в рамках завершающейся 16 апреля весенней сессии МВФ в Вашингтоне.
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