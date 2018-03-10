Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко отметил, что если Украина согласится выплатить долг на условиях России, то пересмотра сделки по реструктуризации могут потребовать все внешние кредиторы.
Министр выразил сожалением в связи с тем, что "Украина больше имитировала деятельность" по достижению договоренностей с Россией: "Мы до сих пор готовы к договоренностям с украинской стороной о возможной реструктуризации".
Как сообщил Глава Минфина РФ Антон Силуанов, он попросил содействовать МВФ, Францию как активного участника этой организации, содействовать скорейшему решению урегулированию вопроса суверенных задолженностей Украины перед РФ.
По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, Россия как член МВФ имеет право голоса в этой организации, и будет свою позицию высказывать и отстаивать, однако голос РФ при рассмотрении фондом вопроса о транше Украине, возможно, не будет определяющим.
Глава Минфина РФ заявил, что Украина должна представить предложения российской стороне о более выгодных условиях, нежели те предложения, которые были выдвинуты и согласованы с коммерческими кредиторами.
Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, при подготовке новой уточненной программы МВФ предоставления кредитов Украине, РФ будет отстаивать интересы включения в эту программу обязательства Украины перед Россией.
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, учитывая обращение ответчика, сославшегося на политическую нестабильность, Минфин РФ дал новому правительству Украины отсрочку с тем, чтобы у Киева было время трезво оценить ситуацию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".