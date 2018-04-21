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    В РФ заявили, что новые санкции США минимально сказались на рубле

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    Глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что несмотря на все атаки на рубль, как со стороны инвесторов в результате их неуверенности после введения санкций, сейчас, это все отыгралось.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Новые санкции США оказали минимальное влияние на курс рубля благодаря действию бюджетного правила, которое оправдало себя на 100%, считает глава Минфина России Антон Силуанов.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
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    "Мы видим, что наши покупки валюты на рынке, действие бюджетного правила на 100% оправдало ожидания. Мы здесь видим, что, несмотря на все атаки на рубль, как со стороны инвесторов в результате их неуверенности после введения санкций, сейчас, слава богу, это все отыгралось, так и в результате роста цен на нефть, они собственно минимальные", — сказал Силуанов журналистам.

    "Да, действительно, первые два дня была волатильность на валютном рынке, но наши действия с ЦБ по неучастию на рынке тоже сгладили эти колебания, мы оцениваем, что минимальное влияние на курс рубля все эти факторы оказали", — добавил он.

    Минфин РФ с февраля 2017 года проводит покупки валюты на внутреннем рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели, согласно бюджетному правилу, направляются дополнительные нефтегазовые доходы казны. Операции для Минфина совершает ЦБ.

    Банк России во вторник, 17 апреля, возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, связанного с волатильностью на рынке. Согласно данным ЦБ, до этого последняя покупка валюты на рынке состоялась 6 апреля — с расчетами 9 апреля было куплено валюты на 11,6 миллиарда рублей.

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