наверх
11.04.201814:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    Россия

    Российский рубль ускорил падение после заявления Трампа по Сирии

    Тема:

    Сирия: в шаге от третьей мировой (26)

    (обновлено: )20001
    На заявлении Дональда Трампа доллар подскакивал до 65,06 рубля – максимума с ноября 2016 года, евро – до 80,5 рубля - максимума с марта 2016 года.
    Рубли
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Рубль усилил падение после заявления президента США Дональда Трампа, доллар уже тестирует уровень 65 рублей, евро достигал 80,5 рубля.

    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Химатака в Сирии: мир на грани войны

    Трамп комментируя возможность того, что Россия будет сбивать американские ракеты в Сирии, написал в Twitter, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения.

    Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.10 по Киеву повышался на 1,78 рубля — до 64,8 рубля, курс евро — на 2,25 рубля и равнялся 80,1 рубля.

    На заявлении Трампа доллар подскакивал до 65,06 рубля – максимума с ноября 2016 года, евро – до 80,5 рубля — максимума с марта 2016 года.

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.

    Читайте также: Дипломаты в ООН не смогли договориться по Сирии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент США Дональд Трамп
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Директор экономических программ Украинского института Будущего Анатолий Амелин
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть, как лекарство