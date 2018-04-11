Российский рубль ускорил падение после заявления Трампа по Сирии

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Рубль усилил падение после заявления президента США Дональда Трампа, доллар уже тестирует уровень 65 рублей, евро достигал 80,5 рубля.

Трамп комментируя возможность того, что Россия будет сбивать американские ракеты в Сирии, написал в Twitter, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.10 по Киеву повышался на 1,78 рубля — до 64,8 рубля, курс евро — на 2,25 рубля и равнялся 80,1 рубля.

На заявлении Трампа доллар подскакивал до 65,06 рубля – максимума с ноября 2016 года, евро – до 80,5 рубля — максимума с марта 2016 года.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.

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