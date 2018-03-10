Во внимание ведущих мировых СМИ вошла отставка главы МИД Нидерландов после признания во лжи, заявление полиции Израиля о доказательствах коррупции премьера страны, а также "реформы" президента Украины.
По данным социологического опроса компании Gallup, 17% жителей США сказали, что среди мужчин больше всего восхищаются Обамой, среди женщин кандидатуру Клинтон назвали 9%. Вторые места заняли Дональд Трамп (14%) и Мишель Обама (7%).
За получасовую речь Барак Обама ни разу не назвал имени действующего президента США, но, очевидно, апеллировал к главе государства и его политике в сфере иммиграции, КНДР, расовых трений в США и других злободневных проблем.
Президент США Дональд Трамп заверил, что США не снимут санкции с Кубы, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии, а также не проведет свободные выборы под международным наблюдением.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Во внимание ведущих мировых СМИ вошла отставка главы МИД Нидерландов после признания во лжи, заявление полиции Израиля о доказательствах коррупции премьера страны, а также "реформы" президента Украины.