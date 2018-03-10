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    Барак Обама

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1418
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    Барак Обама. Архивное фото
    Обама собирается вести свое шоу
    08:30 09.03.2018
    82
    Компания Netflix будет платить экс-президенту и его супруге Мишель за эксклюзивный контент, который будет доступен только на сервисе Netflix.
    Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации
    Трамп призвал привлечь Обаму к ответу за "вмешательство РФ" в выборы
    17:54 21.02.2018
    198
    Президент США Дональд Трамп предложил задать генпрокурору Джеффу Сешнсу вопрос, почему администрация его предшественника Барака Обамы до сих пор не отвечает за "российское вмешательство в выборы".
    Барак Обама во время прощальной речи
    СМИ посчитали, какого президента упоминали в песнях чаще всего
    17:13 20.02.2018
    241
    Согласно информации СМИ, экс-президент и его супруга Мишель Обама "непрерывно демонстрировали свою любовь и признание музыке, и, кажется, музыканты ответили взаимностью".
    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
    Что в мире? Обвинения в коррупции Нетаньяху, "реформы" Петра Инкогнито
    18:17 14.02.2018
    260
    Во внимание ведущих мировых СМИ вошла отставка главы МИД Нидерландов после признания во лжи, заявление полиции Израиля о доказательствах коррупции премьера страны, а также "реформы" президента Украины.
    Эксперты возле офиса Барака Обамы
    Присланный Обаме порошок в конверте оказался детской присыпкой
    08:56 14.02.2018
    60
    Конверт с порошком был обнаружен в офисе экс-президента в Вашингтоне, на место инцидента выехали сотрудники полиции и пожарной службы, а также ФБР и Секретной службы США.
    Барак Обама
    В офис Обамы прислали белый порошок из Гонконга
    22:00 13.02.2018
    87
    Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по предварительным данным, пришло письмо с белым веществом.
    Барак Обама
    Появилось провокационное фото Обамы
    18:02 26.01.2018
    500
    Известный фотограф Аския Мухаммад разместил фотографию, на котором Барак Обама запечатлен с лидером радикальной организации "Нация ислама" Луисом Фарраханом.
    Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации
    Трамп приблизился к Обаме в "рейтинге восхищения" в США - опрос
    23:47 27.12.2017
    202
    По данным социологического опроса компании Gallup, 17% жителей США сказали, что среди мужчин больше всего восхищаются Обамой, среди женщин кандидатуру Клинтон назвали 9%. Вторые места заняли Дональд Трамп (14%) и Мишель Обама (7%).
    Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации
    Обама сравнил Трампа с Гитлером
    17:00 08.12.2017
    250
    Обама хотя прямо и не говорил о Трампе, но бывшего президента обвинили в том, что он сравнивал нынешнего президента с одним из самых жестоких лидеров в истории.
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Саакашвили рассказал, что познакомил Порошенко с Обамой и Керри
    12:11 04.12.2017
    422
    По словам Михаила Саакашвили, президент Украины Петр Порошенко не хотел его видеть на своей инаугурации, так как "ему намекул Путин".
    Барак Обама и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Клинтон обвинила Обаму в проигрыше на президентских выборах
    05:12 23.11.2017
    450
    Хиллари Клинтон заявила, что ей было трудно быть "кандидатом перемен" из-за Барака Обамы, который на тот момент завершал второй срок на посту президента.
    Ученые научили овец узнавать Барака Обаму, чтобы лучше лечить болезнь Паркинсона
    Британские ученые научили овец узнавать Барака Обаму 
    13:52 09.11.2017
    257
    В рамках обучения овцам показывали двухмерные изображения бывшего президента США Барака Обамы, актеров Эммы Уотсон и Джейка Джилленхола, а также редактора Би-би-си Фионы Брюс.
    Мелания Трамп, Дональд Трамп, Барак Обама и Мишель Обама в день инаугурации Дональда Трампа, 20 января 2017 года
    Обама осудил текущее положение дел в Америке
    07:27 20.10.2017
    416
    За получасовую речь Барак Обама ни разу не назвал имени действующего президента США, но, очевидно, апеллировал к главе государства и его политике в сфере иммиграции, КНДР, расовых трений в США и других злободневных проблем.
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттл 
    22:58 19.09.2017
    271
    Семья бывшего президента США Барака Обамы в 2009 году приняла участие в высадке деревьев в парке Кенилворт Акватик Гарденс в Вашингтоне. На днях на форуме Reddit политику устроили фотошоп-батл.
    Барак Обама. Архивное фото
    Твит Обамы стал самым популярным в истории Twitter
    08:01 16.08.2017
    300
    Набравшая более двух миллионов "лайков" запись Барака Обамы была сделана после столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле.
    Барак Обама во время прощальной речи
    Эксперт о сенсационном возвращении Барака Обамы
    08:50 14.08.2017
    1016
    Не стоит ожидать, что Барак Обама при его возможностях и высоких рейтингах полностью уйдет из политики и публичной жизни, считает эксперт-международник Анна Шелест.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп заявил, что отменяет кубинскую политику Обамы
    21:13 16.06.2017
    1092Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Президент США Дональд Трамп заверил, что США не снимут санкции с Кубы, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии, а также не проведет свободные выборы под международным наблюдением.
    Президент РФ Путин и президент США Барак Обама. Архивное фото
    Путин признался, что не смог прийти к согласию с Обамой по Украине
    02:35 15.06.2017
    413
    В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент РФ заявил, что постоянно находился в контакте с экс-главой Белого дома Бараком Обамой по ситуации вокруг Украины.
    Экс-президент США Барак Обама с супругой Мишель. Архивное фото
    Супруги Обама купили в Вашингтоне дом за $8 млн - СМИ
    06:53 01.06.2017
    162
    Барак и Мишель Обама намерены остаться в Вашингтоне, пока их младшая дочь Саша не завершит обучение в школе. В сентябре, как ожидается, она пойдет в предпоследний класс.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк встретился с Обамой
    22:12 16.05.2017
    301
    Арсений Яценюк сообщил, что благодарен бывшему президенту США Бараку Обаме за "твердую поддержку - сейчас и в прошлом - Украины, нашей свободы и безопасности".
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    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
    Что в мире? Обвинения в коррупции Нетаньяху, "реформы" Петра Инкогнито
    18:17 14.02.2018
    260
    Во внимание ведущих мировых СМИ вошла отставка главы МИД Нидерландов после признания во лжи, заявление полиции Израиля о доказательствах коррупции премьера страны, а также "реформы" президента Украины.
    Барак Обама во время прощальной речи
    СМИ посчитали, какого президента упоминали в песнях чаще всего
    17:13 20.02.2018
    241
    Согласно информации СМИ, экс-президент и его супруга Мишель Обама "непрерывно демонстрировали свою любовь и признание музыке, и, кажется, музыканты ответили взаимностью".
    Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации
    Трамп призвал привлечь Обаму к ответу за "вмешательство РФ" в выборы
    17:54 21.02.2018
    198
    Президент США Дональд Трамп предложил задать генпрокурору Джеффу Сешнсу вопрос, почему администрация его предшественника Барака Обамы до сих пор не отвечает за "российское вмешательство в выборы".
    Барак Обама
    В офис Обамы прислали белый порошок из Гонконга
    22:00 13.02.2018
    87
    Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по предварительным данным, пришло письмо с белым веществом.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама собирается вести свое шоу
    08:30 09.03.2018
    82
    Компания Netflix будет платить экс-президенту и его супруге Мишель за эксклюзивный контент, который будет доступен только на сервисе Netflix.
    Эксперты возле офиса Барака Обамы
    Присланный Обаме порошок в конверте оказался детской присыпкой
    08:56 14.02.2018
    60
    Конверт с порошком был обнаружен в офисе экс-президента в Вашингтоне, на место инцидента выехали сотрудники полиции и пожарной службы, а также ФБР и Секретной службы США.
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