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    В мире

    Трамп призвал привлечь Обаму к ответу за "вмешательство РФ" в выборы

    (обновлено: )10110
    Президент США Дональд Трамп предложил задать генпрокурору Джеффу Сешнсу вопрос, почему администрация его предшественника Барака Обамы до сих пор не отвечает за "российское вмешательство в выборы".
    Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Brian Snyder

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что отвечать за "российское вмешательство в выборы" должна администрация его предшественника Барака Обамы, во время работы которой проводилось голосование.

    При этом глава государства предложил задать генпрокурору Джеффу Сешнсу вопрос, почему этого до сих пор не сделано.

    "Вопрос: если все российские вмешательства имели место в период администрации Обамы, вплоть до 20 января (2017 года), почему они не являются объектом расследования? Почему Обама ничего не сделал? Почему преступления демократов не расследуются? Спросите Джеффа Сешнса!" — написал Трамп в своем Twitter.

    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

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