Трамп призвал привлечь Обаму к ответу за "вмешательство РФ" в выборы

КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что отвечать за "российское вмешательство в выборы" должна администрация его предшественника Барака Обамы, во время работы которой проводилось голосование.

При этом глава государства предложил задать генпрокурору Джеффу Сешнсу вопрос, почему этого до сих пор не сделано.

"Вопрос: если все российские вмешательства имели место в период администрации Обамы, вплоть до 20 января (2017 года), почему они не являются объектом расследования? Почему Обама ничего не сделал? Почему преступления демократов не расследуются? Спросите Джеффа Сешнса!" — написал Трамп в своем Twitter.

Question: If all of the Russian meddling took place during the Obama Administration, right up to January 20th, why aren’t they the subject of the investigation? Why didn’t Obama do something about the meddling? Why aren’t Dem crimes under investigation? Ask Jeff Sessions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 февраля 2018 г.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.