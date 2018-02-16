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    Абсурд. В РФ отреагировали на обвинение 13 россиян во "вмешательстве в выборы" США

    (обновлено: )23820
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что обвинения в адрес 13 российских граждан отражают современную американскую политическую реальность.
    Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Обвинения США в адрес 13 российских граждан якобы во вмешательстве в выборы в этой стране абсурдны и отражают современную американскую политическую реальность, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Спецпрокурор США Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении.

    "Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да", — говорится в комментарии Захаровой в ее аккаунте в сети Facebook.

    Она при этом отметила, что "это современная американская политическая реальность".

    Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

    Минфин США в 2017 году ввел санкции против российского ресторанного холдинга Concord-Catering, главой которого является ресторатор Евгений Пригожин, в связи с ситуацией вокруг Украины.

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