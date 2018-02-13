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    Госдеп назвал России условия отмены санкций за "вмешательство в выборы"

    (обновлено: )49603
    По словам заместителя помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек в ходе своего визита в РФ, который состоялся с 7 по 9 февраля, она обсудила тему российского вмешательства в выборы в США с "российскими собеседниками".
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Вашингтон отменит санкции против РФ, введенные за вмешательство в выборы в США, если такое вмешательство со стороны Москвы прекратится, заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек.

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    УНИАН
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    "Есть и другие санкции, введенные в 2017 году в ответ на вмешательство России в выборы, их также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось. Важно понимать, что это санкции не ради санкций. Эти санкции были введены в ответ на конкретные действия России, чтобы дать сигнал о неприемлемости подобных действий", — сказала Кавалек, ее слова приводит посольство США в РФ на своей официальной странице в Twitter.

    По словам Кавалек в ходе своего визита в РФ, который состоялся с 7 по 9 февраля, она обсудила тему российского вмешательства в выборы в США с "российскими собеседниками".

    Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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